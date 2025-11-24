Petro dijo que no apoya a Maduro, pero tampoco “una invasión” de Venezuela: “Quiero una solución política y pacífica”

Por CNN Español

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este domingo que no apoya a su par venezolano, Nicolás Maduro, pero que tampoco está de acuerdo con “una invasión” a Venezuela.

“Yo no apoyo a Maduro; quiero una solución política y pacífica en Venezuela, pero no apoyo una invasión”, publicó Petro en su cuenta de X, en medio de la escalada de tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Según el mandatario colombiano, las medidas de Estados Unidos sobre Venezuela responden a los intereses económicos sobre ese país, en especial el petróleo.

La semana pasada, el Gobierno de Colombia salió a negar que apoye un plan para una salida negociada del poder de Maduro, luego de una entrevista de la canciller de Colombia en la que habló de esa posibilidad y se mostró a favor de un eventual plan para un cambio de Gobierno en el país vecino.

“La información que ha circulado en las últimas horas en medios de comunicación sobre un supuesto apoyo de Colombia a un plan para salida negociada de Nicolás Maduro del poder no corresponde a lo expresado por la canciller (Rosa) Villavicencio Mapy en la entrevista”, dijo el Ministerio de Exteriores en un comunicado, en el que aseguraban que el Gobierno de Colombia “no tiene injerencia en los asuntos internos de los demás países y respeta la soberanía del hermano país de Venezuela”.

La tensión entre Washington y Caracas, que escaló desde que en agosto el presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó un enorme despliegue militar en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, con el pretexto de combatir el tráfico de drogas, afecta intensamente a las relaciones entre los distintos países de la región.

Este lunes entró en vigor la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, un paso más en la creciente tensión que preocupa a la región.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.