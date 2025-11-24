Las 5 cosas que debes saber este 24 de noviembre: Guerra de Rusia en Ucrania, detención de Bolsonaro, turismo de Tulum y más

Por CNN en Español

Lula da Silva dice que hablará con Trump sobre Venezuela. Funcionario del Gobierno de EE.UU. afirma que enviaron “cheques de US$ 2.000” a trabajadores que ganan horas extra o propinas. Israel vuelve a atacar Beirut. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, elogió el “enorme progreso” en las conversaciones que el domingo sostuvo con funcionarios de Ucrania en Ginebra, Suiza, sobre un plan de 28 puntos para poner fin a la guerra. Ucrania también indicó que las delegaciones lograron avances significativos, pero queda por ver si Rusia aceptará lo que están negociando Washington y Kyiv.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el domingo que hablará con su par de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar un conflicto militar con Venezuela. “Me preocupa mucho el aparato militar que Estados Unidos ha desplegado en el mar Caribe. Estoy muy preocupado”, dijo Lula tras el cierre de la Cumbre de Líderes del G20 en Sudáfrica.

Israel bombardeó la capital del Líbano y asegura que sus fuerzas armadas mataron a Haytham Ali Tabatabai, denominado como el segundo líder más importante de Hezbollah. El ataque aéreo, el primero en meses sobre el sur de Beirut, dejó al menos cinco muertos y 28 heridos, según el Ministerio de Salud del Líbano.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro pasó su primera noche preso en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal, en Brasilia, donde fue detenido después de que intentara manipular su tobillera electrónica con un soldador, según las autoridades. Durante una audiencia de control de detención, Bolsonaro negó que su intención fuera fugarse y aseguró que su comportamiento se debió a un episodio de “paranoia” y “alucinaciones” provocadas por la combinación de un antidepresivo y un antiepiléptico.

El municipio de Tulum, ubicado en el estado de Quintana Roo y reconocido por sus playas y maravillas arqueológicas, enfrenta varios problemas: toneladas de sargazo, la incertidumbre económica en EE.UU. y la inseguridad, entre otros. ¿Qué está pasando?

¿Qué país ganó por tercer año consecutivo la Copa Davis?

A. España

B. Argentina

C. Francia

D. Italia

El Inter Miami se metió en la final de la Conferencia Este de la MLS

Con un gran desempeño de Lionel Messi que marcó gol y puso tres asistencias, el Inter Miami venció 4-0 al FC Cincinnati y disputará la final de conferencia contra el New York City. De avanzar, Messi podría ganar el trofeo más preciado de la MLS.

Una familia vivía aislada en una cabaña remota en el centro de Italia, hasta que intervino la Justicia

Vivían en un bosque de Italia con caballos, burros y gallinas, pero su vida “fuera del sistema” se vio interrumpida por la decisión de un tribunal: al caso se le conoce en el país como los “Bimbi nel Bosco” o “niños del bosque”.

El nuevo boom musical venezolano “va en serio”

Hay algo que permite unificar a artistas tan diversos como la violinista Daniela Padrón, las agrupaciones Rawayana y KerreKe, y al arreglista y bajista Rodner Padilla: la sangre venezolana. Además, todos ellos ganaron un Latin Grammy.

US$ 226 millones

Es la cifra que recaudó en taquilla a nivel global la película “Wicked: For Good”, de Universal, este fin de semana.

“Ya enviamos cheques de unos US$ 2.000 a todas las personas que tienen horas extra o ingresos por propinas”

— Lo dijo Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, en entrevista con el programa “Sunday Morning Futures”, sobre los cheques de reembolso propuestos por el presidente de EE.UU.

Una aplicación de IA puede “preservar” a los familiares en forma de avatares

Calum Worthy, antiguo miembro de Disney Channel, y el productor cinematográfico Russell Geyser fundaron una empresa que recientemente lanzó 2wai, una aplicación basada en IA que permite a los usuarios crear avatares interactivos.

🧠 La respuesta del quiz es: D. Italia se coronó por tercera vez consecutiva en la Copa Davis de tenis tras vencer a España en la final. Lo hizo además sin contar con dos de sus mejores tenistas: Jannik Sinner y Lorenzo Musetti.

