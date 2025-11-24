Jimmy Cliff, leyenda del reggae e intérprete de “The Harder They Come’”, muere a los 81 años

Por Issy Ronald, CNN

Jimmy Cliff, el cantante de voz suave que ayudó a popularizar el género reggae, ha fallecido a los 81 años, anunció su esposa en Instagram el lunes.

“Con profunda tristeza comparto que mi esposo, Jimmy Cliff, ha partido debido a una convulsión seguida de neumonía”, dijo Latifa Chambers.

“Agradezco a su familia, amigos, compañeros artistas y colegas que compartieron su camino con él. A todos sus fans alrededor del mundo, por favor sepan que su apoyo fue su fortaleza a lo largo de toda su carrera. Realmente apreciaba a cada fan por su amor”.

Con éxitos como “You Can Get It If You Really Want”, “The Harder They Come” y “Wonderful World, Beautiful People”, Cliff alcanzó el éxito mundial y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2010, siendo el único jamaiquino aparte de Bob Marley en lograr ese honor.

Además de su música, fue conocido por su papel protagónico en la película de 1972 “The Harder They Come”, en la que interpreta a Ivan Martin, un joven que se muda a la capital de Jamaica, Kingston, para ingresar a la industria musical, pero que finalmente recurre al crimen. Esa película y su banda sonora, para la que Cliff escribió varias canciones, ayudaron a popularizar el reggae en Estados Unidos y convirtieron a Cliff en una estrella.

La propia historia de Cliff guarda algunas similitudes con la de Martin. Nació como James Chambers en 1944 en la parroquia de St. James, al oeste de Jamaica, en medio de un huracán que destruyó la casa de su familia. El penúltimo de ocho hijos, creció en la pobreza, cantando en la iglesia. Luego adoptó el nombre artístico de Jimmy Cliff.

Se mudó a Kingston en 1961 y disfrutó de su primer éxito con solo 14 años, cuando su sencillo “Hurricane Hattie” alcanzó la cima de las listas de Jamaica. Poco después se mudó a Londres para avanzar en su carrera.

Allí grabó su primer álbum, que incorporaba elementos de R&B, antes de regresar a Jamaica. Su trabajo se volvió cada vez más popular. Para 1970, tenía tres sencillos en las listas del Reino Unido: “Wonderful World, Beautiful People”, “Vietnam” (que Bob Dylan calificó como “la mejor canción de protesta jamás escrita”) y una versión de “Wild World” de Cat Stevens.

Más tarde trabajó con artistas como los Rolling Stones, Elvis Costello, Annie Lennox y Paul Simon, y grabó una canción, “I Can See Clearly Now”, para la banda sonora de la película de 1993, “Cool Runnings”.

Tal era la estatura de Cliff que el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, le rindió homenaje en X tras su muerte, recordándolo como un “verdadero gigante cultural cuya música llevó el corazón de nuestra nación al mundo”.

