Con un show completo de Messi, Inter Miami se metió en la final de la Conferencia Este: así siguen los playoffs de la MLS

Por Federico Leiva, CNN en Español

Inter Miami alimentó este domingo su sueño de conquistar por primera vez en su joven historia la MLS Cup, al vencer con una categórica goleada por 4 a 0 al FC Cincinnati como visitante, que lo depositó en la final de la Conferencia Este, a 180 minutos de quedarse con el trofeo más preciado en el fútbol estadounidense.

Fue un auténtico show de las Garzas y, por supuesto, el director de la orquesta no fue otro que Lionel Messi. El delantero argentino se despachó con una noche mágica de un gol y tres asistencias para los otros tres tantos de su equipo.

A pesar de lo que sugiera el resultado final, no fue un partido sencillo desde el comienzo. Cincinnati, el local, comenzó siendo más amigo del balón que los de la Florida, pero le costó ser punzante en los metros decisivos. Aún así, tuvo dos ocasiones para ponerse en ventaja, una en la cabeza de Evander y otra en los pies de Denkey, pero el balón terminó en las manos del portero Ríos en ambas ocasiones.

A los 19 minutos respondió el Inter Miami, y de la mejor manera, cuando Silvetti, el juvenil que viene de destacarse en el Mundial Sub-20, salió de la posición de centrodelantero, se abrió a la izquierda y envió un potente centro que encontró la cabeza de un Messi completamente desmarcado que la envió al fondo de la red.

El gol abrió completamente el partido. Echenique erró una oportunidad increíble a dos metros del arco del Inter Miami y Messi perdonó dos veces seguidas al local.

Ya en el complemento, Silvetti avisó una vez y a la siguiente, no falló. Messi recibió en la medialuna, abrió a la izquierda y el joven de 19 años la colocó al segundo palo.

Dos goles abajo, el FC Cincinnati quedó a merced del todo o nada, y finalmente fue nada, porque apenas cinco minutos después la defensa quedó muy mal parada en un contragolpe, dejando correr en soledad a Allende que, tras pase de Messi, definió muy bien ante la salida del portero del conjunto local.

Diez minutos después, se repitió la ecuación: Cincinnati salió muy lejos, perdió el balón y no llegó a correr la cancha hacia su propio arco. Allende volvió a picar al vacío ante otro pase de Messi y definió con potencia para poner el 4-0 final.

Inter Miami ahora espera rival para la final de la Conferencia Este, y lo conocerá al cerrar este domingo, con el partido entre Philadelphia Union y el New York City. De haber empate en los 90 minutos, habrá dos tiempos extra de 15 minutos cada uno y, de persistir la igualdad, penales.

En la Conferencia Oeste, el Vancouver Whitecaps superó a Los Angeles FC el sábado, en un encuentro muy igualado que terminó 2-2. Los canadienses luego estuvieron más certeros desde los 12 pasos y sellaron su pasaje a la final por 4 a 3.

Allí se medirán con el ganador de la llave entre el San Diego FC y el Minnesota United, que se juega este lunes por la noche.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.