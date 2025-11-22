Tatiana Schlossberg, la nieta del expresidente de EE.UU. John F. Kennedy, revela diagnóstico de cáncer terminal

Por Veronica Stracqualursi, CNN

Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy, reveló este sábado que le diagnosticaron cáncer terminal y que un médico le dijo que le queda menos de un año de vida.

En un ensayo en The New Yorker, la periodista de 35 años escribió que le diagnosticaron el año pasado leucemia mieloide aguda (LMA) con una mutación poco común conocida como Inversión 3, una anomalía genética presente en menos del 2 % de los casos de LMA.

Los médicos descubrieron el cáncer poco después de que Schlossberg diera a luz a su hija en mayo de 2024.

“No podía —no quería— creer que estaban hablando de mí”, escribió Schlossberg. “El día anterior había nadado 1,6 kilómetros en la piscina, embarazada de nueve meses. No estaba enferma. No me sentía enferma. De hecho, era una de las personas más sanas que conocía”.

En el ensayo, Schlossberg relata el arduo proceso de tratamiento, que incluyó varias rondas de quimioterapia, dos trasplantes de médula ósea y la participación en dos ensayos clínicos. Schlossberg contó que también le diagnosticaron una forma del virus de Epstein-Barr en septiembre, que “afectó gravemente mis riñones”, y tuvo que aprender a caminar de nuevo.

“Durante el último ensayo clínico, mi médico me dijo que podría mantenerme con vida durante un año, tal vez”, escribió.

Schlossberg, periodista ambiental, es la segunda hija de la exembajadora de EE.UU. Caroline Kennedy y el diseñador Edwin Schlossberg. Tatiana Schlossberg y su esposo, George Moran, tienen un hijo de 3 años y una hija de 1 año.

Schlossberg dijo que sus hermanos —Rose, cineasta, y Jack, quien a principios de este mes anunció su candidatura al Congreso— han estado ayudando a criar a sus hijos y “han sostenido mi mano sin titubear mientras yo sufría, tratando de no mostrarme su dolor y tristeza para protegerme”.

Schlossberg describió haber pasado por el tratamiento mientras su primo, Robert F. Kennedy Jr., fue confirmado como secretario de Salud y Servicios Humanos, después de “postularse a la Presidencia como independiente, pero sobre todo como una vergüenza para mí y para el resto de mi familia directa”.

Afirmó que los médicos del NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center, donde fue tratada, no sabían si se verían afectados después de que el Gobierno de Trump retirara el financiamiento federal a la Universidad de Columbia. “De repente, el sistema de salud en el que confiaba se sintió tenso, inestable”, escribió Schlossberg. Más tarde, la universidad llegó a un acuerdo con el Gobierno de Trump para restablecer el financiamiento.

Schlossberg dijo que lamenta sumar a la historia de tragedias de su familia, que incluye el asesinato de John F. Kennedy en 1963 y el asesinato de su tío abuelo, el exsecretario de Justicia Robert F. Kennedy, en 1968.

“Durante toda mi vida, he intentado ser buena, ser una buena estudiante, una buena hermana y una buena hija, y proteger a mi madre y nunca hacerla sentir molesta o enojada”, escribe. “Ahora he sumado una nueva tragedia a su vida, a la vida de nuestra familia, y no hay nada que pueda hacer para evitarlo”.

