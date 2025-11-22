El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue arrestado para evitar un intento de fuga, según el tribunal

Por Billy Stockwell y Marcelo Medeiros, CNN

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue detenido este sábado en su residencia de la capital brasileña para prevenir un posible intento de fuga, días antes de que comenzara a cumplir su condena por liderar un intento de golpe de Estado, según CNN Brasil, afiliada de CNN.

En un comunicado, la Policía Federal indicó que ejecutó una orden de arresto preventivo solicitada por la propia Policía y autorizada por el Supremo Tribunal Federal, informó CNN Brasil.

Fuentes informaron a CNN Brasil que una vigilia organizada por el hijo mayor de Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, frente al complejo residencial donde reside el expresidente, desencadenó la solicitud de prisión preventiva.

Flávio Bolsonaro describió la vigilia, inicialmente prevista para el sábado por la noche, hora local, como una oportunidad para rezar por su padre tras los recientes informes de problemas de salud y “por el regreso de la democracia a nuestro país”.

“¿Van a luchar por su país o simplemente verán todo en su teléfono desde el sofá de casa?”, preguntó a sus seguidores en un video en redes sociales.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil afirmó haber recibido información sobre la convocatoria de simpatizantes a la vigilia, lo que indicaba una alta probabilidad de un intento de fuga.

La concentración podría alcanzar una gran escala y prolongarse durante varios días, lo que resultaría en efectos, desarrollos y consecuencias impredecibles, según el tribunal.

Además, el tribunal afirmó haber sido informado de una violación del equipo de monitoreo electrónico de Bolsonaro en la madrugada del sábado.

“La información confirma la intención del condenado de romper la tobillera electrónica para asegurar el éxito de su fuga, facilitada por la confusión causada por la manifestación”, declaró el tribunal.

Flávio Bolsonaro no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de CNN Brasil.

Jair Bolsonaro fue sentenciado a principios de este año a 27 años de prisión por conspirar para permanecer en el poder después de perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y ha estado bajo arresto domiciliario.

Cuatro de los cinco jueces de la Corte Suprema de Brasil votaron a favor de condenar a Bolsonaro por los cinco cargos en este caso emblemático.

Además de planear un golpe de Estado, Bolsonaro fue condenado por participar en una organización criminal armada, intentar abolir el orden democrático de Brasil por la fuerza, cometer actos violentos contra instituciones estatales y dañar bienes públicos protegidos durante el asalto a edificios gubernamentales por parte de sus partidarios el 8 de enero de 2023.

Bolsonaro ha insistido durante mucho tiempo en que el juicio constituyó una cacería de brujas política.

A principios de este mes, altos oficiales militares y un agente de la policía federal también fueron condenados a prisión después de que un panel de jueces del Tribunal Supremo de Brasil los declarara culpables de intento de golpe de Estado y conspiración para asesinar a Lula da Silva.

Julia Vargas Jones y Michael Rios, de CNN, contribuyeron con el reportaje.

