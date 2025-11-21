Skip to Content
CNN - Spanish

Muere piloto tras estrellarse un caza indio en el Salón Aeronáutico de Dubái

By
Published 6:11 AM

Por Charlotte Reck, CNN

Un piloto murió tras estrellarse un caza indio Tejas durante una exhibición aérea en el Salón Aeronáutico de Dubai, según informó este viernes la Oficina de Medios de Comunicación de Dubai.

Los servicios de emergencia y los bomberos están gestionando la situación in situ, según se ha informado.

El Salón Aeronáutico de Dubái es una de las ferias de aviación y defensa más grandes del mundo.

The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Article Topic Follows: CNN - Spanish

Jump to comments ↓

CNN Newssource

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.