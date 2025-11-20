Las 5 cosas que debes saber este 20 de noviembre: despliegue militar de EE.UU., latinos en Carolina del Norte y Gaza

Por CNN en Español

¿Publicará Trump los archivos de Epstein? Israel vuelve atacar en Gaza. El vórtice polar está a punto de causar un cambio drástico en los patrones del clima. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que pone máxima presión sobre el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuenta con el creciente apoyo logístico y diplomático de varios países de la zona, con matices entre el apoyo abierto y otros que ponen límites, al menos en el discurso, en la colaboración con las fuerzas estadounidenses.

La ofensiva del Gobierno de Donald Trump contra la inmigración ilegal no para en las grandes ciudades de Estados Unidos. Esta vez, el objetivo del Departamento de Seguridad Nacional es un estado que tiene una población estimada de poco más de 11 millones de personas. ¿Por quién votó la población latina allí en las elecciones de 2024?

Trump firmó la ley que obliga al Departamento de Justicia a divulgar los archivos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Ahora, la pregunta es: ¿publicará su Gobierno todo lo que tiene el Departamento de Justicia? Muchos partidarios de la legislación, incluidos los republicanos, han advertido de que esto no es el final del asunto. Análisis.

Ataques israelíes en toda Gaza mataron al menos a 28 palestinos el miércoles en la escalada más reciente de violencia desde que entró en vigor un cese del fuego entre Israel y Hamas.

Uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio de Carlos Manzo, alcalde del municipio de Uruapan asesinado el 1 de noviembre, fue detenido el martes en la ciudad de Morelia, capital del estado de Michoacán, informaron autoridades mexicanas.

¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos del Mundial?

A. 5 de diciembre de 2025.

B. 5 de marzo de 2026.

C. En la próxima fecha FIFA.

D. En junio de 2026.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

El vórtice polar está a punto de causar un cambio drástico en los patrones del clima

En los próximos 10 días, los cambios en la estratosfera alterarán los patrones del clima y prepararán el escenario para un diciembre frío y con nieve en partes del hemisferio norte.

Razones por las que podrías no recibir un cheque de US$ 2.000 de Trump

El presidente Donald Trump prometió entregar cheques de reembolso de aranceles de US$ 2.000 el próximo año, lo que generó esperanzas de un salvavidas para millones de estadounidenses que luchan por llegar a fin de mes. Expertos consultados por CNN afirman que es improbable que el Gobierno federal envíe cheques por ese valor en 2026.

La NASA publica las primeras imágenes del cometa 3I/ATLAS mientras pasa cerca de Marte

La Agencia Espacial Estadounidense publicó el miércoles nuevas observaciones del raro cometa conocido como 3I/ATLAS. Es apenas el tercer objeto interestelar observado que se origina fuera de nuestro sistema solar y pasa a través de él.

US$ 57.000 millones

Las ventas de Nvidia crecieron un 62 % interanual hasta los US$ 57.000 millones en el trimestre de octubre, por encima de los US$ 54.900 millones que Wall Street había proyectado.

“Mi hijo es un gran fan de Ronaldo”

—Lo dijo el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien destacó la presencia del futbolista portugués Cristiano Ronaldo durante la cena de gala que ofreció al príncipe de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Ronaldo, la máxima figura de la liga saudí, fue uno de los invitados destacados al evento del que participaron políticos y empresarios como Elon Musk.

Esta pintura de Gustav Klimt rompe récords al subastarse por US$ 236,4 millones

“Retrato de Elisabeth Lederer”, una obra de Gustav Klimt, se convirtió en la obra de arte moderno más valiosa jamás vendida en una subasta, alcanzando los US$ 236,4 millones ante la admiración y los aplausos de los asistentes durante una intensa puja de 20 minutos en Sotheby’s. Además, se convirtió en la obra de arte más cara jamás vendida por la casa de subastas a nivel mundial.

🧠 La respuesta del quiz es: A. El 5 de diciembre la FIFA realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo del próximo año.

