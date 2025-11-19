Trump dice que se reunirá con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, el viernes en la Oficina Oval

Por Donald Judd, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este miércoles que planea recibir al alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, el viernes en la Oficina Oval, en la primera reunión cara a cara entre ambos desde que el joven político ganó los comicios a principios de este mes.

“El alcalde comunista de Nueva York, Zohran ‘Kwame’ Mamdani, ha solicitado una reunión”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. “Hemos acordado que esta reunión tendrá lugar en la Oficina Oval el viernes 21 de noviembre. ¡Pronto habrá más detalles!”

Dora Pekec, portavoz del alcalde electo, confirmó la reunión en un comunicado: “Como es habitual para un nuevo Gobierno municipal, el alcalde electo planea reunirse con el presidente en Washington para tratar temas de seguridad pública, seguridad económica y la agenda de asequibilidad por la que más de 1 millón de neoyorquinos votaron hace apenas dos semanas”.

Poco antes de que Trump anunciara la reunión, Mamdani confirmó que su equipo había contactado a la Casa Blanca para organizar el encuentro, en una entrevista con MS NOW.

“Nos pusimos en contacto con la Casa Blanca porque me comprometí con los neoyorquinos a reunirme con quien sea necesario, siempre que beneficie a los 8,5 millones de personas que viven en la ciudad y luchan por costear la ciudad más cara de Estados Unidos”, afirmó.

Una reunión entre Trump y Mamdani culminaría meses de enfrentamientos entre ambos, quienes han intercambiado críticas en campaña y en la prensa desde la victoria de Mamdani en las primarias demócratas de junio.

Trump ha usado al socialista democrático Mamdani como contrapunto, buscando vincular su política con la de los demócratas a nivel nacional y llamándolo “mi pequeño comunista” en declaraciones desde la Oficina Oval. También amenazó, antes de las elecciones, con reducir los fondos federales para Nueva York si Mamdani ganaba.

Por su parte, Mamdani se dirigió directamente al presidente en su discurso de victoria tras ganar la alcaldía este mes, bromeando: “Donald Trump, ya que sé que lo estás viendo, tengo cuatro palabras para ti: Sube el volumen”.

Al regresar a la Casa Blanca desde su residencia en West Palm Beach el domingo, Trump insinuó una reunión con Mamdani, diciendo a periodistas en la base aérea de Andrews: “El alcalde de Nueva York quiere reunirse con nosotros y llegaremos a un acuerdo. Quiere venir a Washington y reunirse. Queremos que todo salga bien para Nueva York”.

En los últimos días de la campaña, Trump adoptó un tono más confrontativo, respaldando al exgobernador demócrata y candidato independiente Andrew Cuomo con la esperanza de frenar el avance de Mamdani.

“Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana la elección para alcalde de Nueva York, es muy poco probable que aporte fondos federales, salvo lo mínimo requerido, a mi querida primera casa, porque como comunista, esta ciudad no tiene ninguna posibilidad de éxito, ¡ni siquiera de sobrevivir!”, escribió Trump dos días antes de la elección.

Anticipando la posible reunión con Trump, Mamdani dijo a MS Now: “Quiero hablarle con franqueza al presidente sobre lo que significa realmente defender a los neoyorquinos y cómo están luchando para costear esta ciudad. De hecho, el costo de vida fue una de las razones que muchos neoyorquinos mencionaron para votar por Donald Trump”.

