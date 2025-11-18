Trump dijo que estaría “orgulloso” de atacar instalaciones de drogas en México y Colombia. Esto respondió Sheinbaum
Por Sol Amaya y Gerardo Lemos, CNN en Español
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que “no va a ocurrir una intervención” de Estados Unidos en México, tras ser consultada en su conferencia matutina por los dichos de Donald Trump, que este lunes dijo que estaría “orgulloso” de atacar instalaciones de drogas en México y Colombia.
“Él (Trump) ha sugerido en varias ocasiones o ha dicho ‘les ofrecemos una intervención militar de Estados Unidos en México o lo que necesiten para combatir a los grupos delictivos’”, dijo este martes Sheinbaum ante consultas de periodistas. “Pero yo le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero”, aseguró.
Según Sheinbaum, en el acuerdo que México tiene con EE.UU. “queda muy claro el respeto a la soberanía, el respeto a nuestra territorialidad y que hay colaboración y coordinación sin subordinación”. La presidenta enfatizó que no van a pedir una intervención militar de Estados Unidos. “Nosotros no queremos intervenciones de ningún gobierno extranjero”, insistió.
El lunes, Trump dijo que estaría dispuesto a atacar dentro de México y Colombia para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. “Sabemos las direcciones de cada capo de la droga… sabemos todo acerca de cada uno de ellos. Están matando a nuestra gente. Eso es como una guerra. ¿Lo haría? Estaría orgulloso de hacerlo”.
El mandatario agregó que probablemente buscaría la aprobación del Congreso para un ataque en México, que marcaría una escalada después de semanas de atacar barcos en el Pacífico y el Caribe que, el Gobierno asegura, estaban traficando drogas. “¿Y saben qué? Tanto los demócratas como los republicanos estarían de acuerdo, a menos que estén locos”, antes de dejar abierta la posibilidad de un ataque similar en Colombia.
“Colombia tiene fábricas de cocaína donde hacen cocaína… ¿destruiría esas fábricas? Estaría orgulloso de hacerlo, personalmente”, dijo Trump. “No digo que lo voy a hacer, pero estaría orgulloso de hacerlo, porque vamos a salvar millones de vidas al hacerlo”.
Sheinbaum reiteró en conferencia de prensa que tanto el mandatario estadounidense como funcionarios y legisladores, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio han sido informados de la postura mexicana. Además, recordó que el Gobierno de EE.UU. difundió un comunicado en el que quedó indicaron de que solo intervendrían si México lo solicitaba.
The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.