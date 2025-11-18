Los republicanos buscan una solución para los subsidios aumentados del Obamacare que podrían expirar

Por Tami Luhby, CNN

A menos de seis semanas de que expire un conjunto clave de subsidios para las primas de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), también conocida como Obamacare, los republicanos del Congreso se afanan por elaborar un plan para abordar el problema del aumento vertiginoso de las primas de atención médica para aproximadamente 22 millones de estadounidenses.

La atención médica ha sido durante mucho tiempo un tema espinoso para los republicanos, y esta vez no es diferente. El grupo parlamentario está dividido: algunos legisladores republicanos más moderados —y vulnerables— buscan extender temporalmente los subsidios mejorados de Obamacare con varias modificaciones. Otros, en cambio, siguen la iniciativa del presidente Donald Trump de enviar la ayuda federal directamente a los consumidores, en lugar de a las aseguradoras de salud.

A la presión se suma la inminente votación en el Senado a mediados de diciembre sobre la extensión de los subsidios ampliados, una concesión que varios demócratas lograron obtener de los líderes republicanos a cambio de poner fin al cierre del Gobierno federal, que se prolongó durante un período récord . Sin embargo, es dudoso que algún plan —de cualquiera de los dos partidos— pueda obtener el apoyo suficiente para ser aprobado, y no es factible implementar cambios sustanciales en la estructura de subsidios de la ACA antes de que comience la cobertura en 2026.

Implementadas por la administración Biden en 2021, las subvenciones mejoradas para las primas hicieron que las pólizas de Obamacare fueran más asequibles, especialmente para los consumidores de bajos ingresos, quienes pudieron encontrar planes con cargos mensuales de US$ 0 o casi US$ 0, y para la clase media, que por primera vez pudo acceder a la asistencia. Estas subvenciones reforzadas contribuyeron a que un número récord de 24 millones de personas se inscribieran en la cobertura este año, el doble que en 2020. Y más del 90 % de ellas recibe asistencia para el pago de las primas.

Si los subsidios ampliados expiran según lo previsto, se espera que las primas aumenten un 114 % en promedio, según KFF, un grupo de investigación de políticas de salud no partidista. Una pareja de 60 años con ingresos de US$ 85.000 podría tener que pagar US$ 20.000 más al año por su cobertura. Aproximadamente dos millones de personas menos estarán aseguradas el próximo año si expira la ayuda más generosa, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Extender los subsidios ampliados costaría alrededor de US$ 350.000 millones durante la próxima década.

A principios de este mes, Trump impulsó la idea de enviar subsidios directamente a los consumidores, en lugar de a las aseguradoras, como ocurre actualmente en la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

“EL DINERO DEBE IR DIRECTAMENTE A LA GENTE, SACAR A LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS ‘ABUSIVAS’ DEL SISTEMA CORRUPTO DE SALUD”, publicó Trump en Truth Social el 8 de noviembre. “¡LA GENTE PUEDE COMPRAR SU PROPIA PÓLIZA, MUCHO MEJOR, POR MUCHO MENOS DINERO, AHORRANDO UNA FORTUNA!”.

Al menos dos senadores se han sumado a la declaración de Trump, esbozando diferentes formas de transferir fondos federales a los consumidores.

Dar a los estadounidenses mayor control sobre sus gastos en atención médica es un objetivo que muchos republicanos persiguen desde hace tiempo, afirmó Rodney Whitlock, vicepresidente de McDermott+ y exdirector de política sanitaria del senador republicano Chuck Grassley de Iowa. Los legisladores republicanos llevan tiempo abogando por un mayor uso de las cuentas de ahorro para la salud (HSA, por sus siglas en inglés), que permiten ahorrar dinero para pagar gastos médicos libres de impuestos, aunque normalmente estos fondos no pueden utilizarse para pagar las primas de los seguros médicos.

El senador republicano Rick Scott, de Florida, está trabajando en un proyecto de ley que otorgará fondos a los estadounidenses “en cuentas tipo HSA y les permitirá comprar la atención médica que deseen. Esto aumentará la competencia y reducirá los costos”, publicó en X en respuesta a Trump.

Scott no ha ofrecido muchos detalles sobre su proyecto de ley, pero declaró a Fox News el domingo que la gente podría usar los fondos para pagar las primas o los copagos. Su propuesta no busca derogar Obamacare, sino mejorarla, afirmó.

Sin embargo, ideas como las de Trump y Scott podrían sacudir la Ley de Cuidado de la Salud Asequible y, potencialmente, provocar su debilitamiento o desaparición, según los expertos. Esto se debe a que las personas con menores necesidades de atención médica probablemente usarían los fondos para adquirir una cobertura menos completa y más económica, dejando a los asegurados más enfermos y costosos en las pólizas de Obamacare, lo que incentivaría a las aseguradoras a aumentar las primas.

“Esto sacaría de forma significativa a personas sanas del grupo de riesgo de la ACA y probablemente conduciría a una espiral de primas desorbitadas y al colapso de los mercados de la ACA”, dijo Larry Levitt, vicepresidente ejecutivo de política sanitaria de KFF.

Un plan alternativo, impulsado por el senador republicano Bill Cassidy de Louisiana, destinaría los fondos que se habrían utilizado para aumentar los subsidios a cuentas de gastos flexibles que los asegurados podrían usar para comparar precios de atención médica. Según Cassidy, esto incentivaría a los pacientes a encontrar mejores ofertas. Un portavoz del senador informó a CNN que Cassidy también está abierto al uso de estas cuentas, ya que la megaley de política interna de los republicanos amplió la elegibilidad a más beneficiarios de la ACA.

“Empoderamos a los pacientes para que busquen la mejor oferta por su dinero, lo que impulsa la competencia y reduce los costos”, dijo Cassidy en un discurso en el Senado la semana pasada.

Cassidy, quien dijo el domingo en el programa Face the Nation de CBS que está en comunicación con la Casa Blanca sobre su plan, mantendría los subsidios originales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, que formaban parte de la ley de reforma de salud de 2010 y no expiran.

Sin embargo, el complejo sistema de salud estadounidense no está diseñado para que los pacientes comparen precios, a pesar de los intentos de la primera administración Trump por aumentar la transparencia de precios, según los expertos. A los pacientes asegurados les resulta difícil saber cuánto tendrían que pagar considerando las tarifas negociadas, los deducibles y el coseguro. Además, la mayor parte del gasto proviene de pacientes enfermos que ya tienen una relación con sus proveedores, y la consolidación del sector ha disminuido la competencia.

“En teoría, parece una buena idea”, dijo Mona Shah, directora sénior de políticas y estrategia de Community Catalyst, organización que aboga por una atención médica equitativa. “La realidad es que, incluso si esa información [sobre precios] es accesible, ¿cuántas personas podrían manejarla, comprender las diferencias, tener el tiempo para hacerlo y luego tomar decisiones informadas?”.

Además, dar a los consumidores un mayor control sobre los fondos podría ejercer presión al alza sobre los precios de la atención médica, ya que tendrían más dinero para gastar en servicios, dijo Michael Cannon, director de estudios de política sanitaria del Instituto Cato, de tendencia libertaria.

Mientras tanto, en el Capitolio se están realizando esfuerzos para extender los subsidios mejorados, que se conocen formalmente como créditos fiscales para primas, aunque algunos legisladores republicanos abogan por cambios en la asistencia.

Un grupo bipartidista de 30 miembros de la Cámara de Representantes envió el lunes una carta al líder de la mayoría del Senado, John Thune, y al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, instándolos a incluir a los legisladores de la Cámara en las discusiones sobre la reforma sanitaria. Entre los autores se encontraba la representante de Virginia Jen Kiggans, republicana, quien desea extender los subsidios ampliados por un año para dar tiempo al Congreso a elaborar un plan alternativo.

“Como saben, quienes dependen de los créditos fiscales para primas mejoradas (ePTC, por sus siglas en inglés) de la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio, que están por vencer, se enfrentan a aumentos drásticos en sus primas”, escribieron los representantes. “Dejar que estos créditos fiscales caduquen sin una solución clara pondría en grave riesgo a quienes representamos”.

Otra propuesta bipartidista de la Cámara de Representantes pide extender los subsidios mejorados por dos años, pero estableciendo un límite de ingresos para la asistencia reforzada, eliminándola gradualmente para aquellos que ganan entre US$ 200.000 y US$ 400.000 anuales.

Ninguno de los dos partidos quiere que las primas de los seguros se disparen, y eso ocurrirá si estas subvenciones adicionales expiran sin que haya ninguna alternativa, declaró el domingo el representante republicano Don Bacon de Nebraska, miembro del Caucus de Soluciones Prácticas de la Cámara de Representantes y partidario de la iniciativa, en el programa Face the Nation de la CBS. “No puede ser solo un plan republicano si queremos aprobar algo. Así que tenemos que sentarnos con los demócratas y buscar una solución”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.