Según fuentes, el reverendo Jesse Jackson permanece hospitalizado tras recibir tratamiento para estabilizar presión arterial

Abby Phillip

El líder de los derechos civiles, el reverendo Jesse Jackson, permanece hospitalizado y estuvo recibiendo atención para controlar su presión arterial, según informaron el domingo a CNN fuentes cercanas a la familia de Jackson.

En un comunicado difundido el domingo por la tarde, la familia informó que respira por sí mismo sin ayuda de máquinas y que no está conectado a un respirador artificial. Otra fuente añadió que, previamente, había estado recibiendo medicación para elevar su presión arterial, lo cual constituye una forma de soporte vital.

En las últimas 24 horas, el estado de Jackson ha mejorado y ha podido mantener una presión arterial estable sin la ayuda de medicamentos.

Jackson, de 84 años, un protegido del reverendo Martin Luther King Jr., ha estado bajo observación por parálisis supranuclear progresiva (PSP), dijo la Coalición Rainbow PUSH el miércoles por la noche.

No se han facilitado más detalles sobre su estado de salud.

Según una fuente familiar, Jackson ha tenido breves momentos de energía debido a un medicamento que ha estado tomando durante dos días. La fuente añadió que Jackson sufrió una bajada importante de la presión arterial el sábado por la noche, pero un equipo médico lo atendió de inmediato.

Incluso estando bajo tratamiento, ha mostrado breves pero significativas señales de respuesta, dijo la fuente.

En el comunicado emitido el domingo por la tarde, su hijo Yusef dijo: “De hecho, hoy pidió a 2.000 iglesias que preparen 2.000 cestas de alimentos para prevenir la desnutrición durante la temporada navideña”.

La semana pasada se había producido una “mejora significativa” en el estado de salud del líder de los derechos civiles bajo atención médica, dijo su hijo Jesse Jackson Jr. el jueves en un segmento de su programa de radio diario.

La PSP es “un trastorno neurológico poco común que afecta los movimientos corporales, la marcha y el equilibrio, y los movimientos oculares”, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de Estados Unidos.

La enfermedad suele comenzar alrededor de los 60 años y presenta algunos síntomas similares a los de la enfermedad de Parkinson. La mayoría de las personas con PSP desarrollan una discapacidad grave en un plazo de tres a cinco años.

Jackson “lleva más de una década lidiando con esta enfermedad neurodegenerativa”, según informó la organización en un comunicado. “Inicialmente se le diagnosticó la enfermedad de Parkinson; sin embargo, en abril del año pasado se confirmó que padecía parálisis supranuclear progresiva (PSP)”.

Jackson alcanzó notoriedad nacional en la década de 1960 como estrecho colaborador de King. Tras el asesinato de King en 1968, Jackson se convirtió en uno de los líderes de los derechos civiles más influyentes de Estados Unidos.

En 1971, fundó Operation PUSH como una forma de mejorar las condiciones económicas de las comunidades negras en todo Estados Unidos. Posteriormente, en 1984, Jackson lanzó la National Rainbow Coalition con el objetivo de obtener la igualdad de derechos para todos los estadounidenses, según la Rainbow PUSH Coalition.

Doce años después, las dos organizaciones se fusionaron para formar la Coalición Rainbow PUSH.

Una de las frases características de Jackson ha sido “Mantengan viva la esperanza”, y fue una fuerza impulsora de la justicia social durante tres épocas: el período de Jim Crow, la era de los derechos civiles y la era posterior a los derechos civiles, que culminó con la elección de Barack Obama y el movimiento Black Lives Matter.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Amanda Musa, de CNN.