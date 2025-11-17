Cualquiera que sea el objetivo de Trump en Venezuela, es poco probable que una acción militar estadounidense lo logre

Análisis de Nick Paton Walsh, CNN

En los contornos vacilantes de la política exterior del presidente de EE.UU., Donald Trump, poco debería sorprender. Y los momentos aislados de aparente éxito contra el programa nuclear de Irán (aunque sean de corta duración), se asocian incómodamente con momentos de capricho fugaz, como apoderarse de Groenlandia (¿recuerdan eso?)

Pero la inminente posibilidad de una acción militar contra Venezuela —a lo largo de un amplio espectro de opciones violentas— arrastra a la Casa Blanca a los ámbitos de intervención extranjera que siempre ha dicho que detestaba. Y la ubica directamente en oposición a las lecciones de las últimas dos décadas de esfuerzos militares republicanos estadounidenses, y a muchas décadas de experiencia regional antes de eso.

¿Qué es exactamente lo que el Gobierno de Trump quiere hacer aquí, y cuánto tiempo cree que le tomará lograrlo? Estas son dos preguntas cuyas respuestas una administración convencionalmente busca exponer pública y meticulosamente antes de una acción militar. Pero sigue sumida en la confusión. Y las variables no se ven bien.

El objetivo más modesto de la acción militar es detener el tráfico de drogas. Sin embargo, esto es algo excepcionalmente difícil de lograr con ataques dirigidos. En primer lugar, Venezuela no es el centro del narcotráfico: esa es una ruta que comienza en la vecina Colombia y termina en la frontera estadounidense en México. Venezuela ha sido un facilitador, permitiendo incluso que su territorio se utilice para lanzar los aviones que transportan cocaína colombiana hacia el norte, y albergando depósitos y plantas de procesamiento que operan en un clima de mayor impunidad que en Colombia. Pero en el peor de los casos es una décima parte del problema, no su corazón.

En segundo lugar, el narcotráfico es tan indeciblemente lucrativo, que ninguna actividad cinética puede realmente detenerlo. Los incentivos son simplemente demasiado grandes. Consideremos los aviones que vuelan hacia el norte desde Venezuela —en auge durante el primer mandato de Trump— utilizando 50 pistas clandestinas en la región de Zulia, Venezuela, para mover sus cargamentos a Centroamérica para su posterior transporte, según funcionarios colombianos.

Cada avión hace el viaje una sola vez y, como vimos a lo largo de la costa de la Mosquitia hondureña en 2019, se abandona en la selva. El dinero que se obtiene de su carga está en decenas de millones, mientras que el avión solo vale unos US$ 150.000, por lo que lógicamente se desecha en lugar de reutilizarse, disminuyendo el riesgo de captura. Esta es la mentalidad del narcotráfico: realmente hay poco que los mensajeros no harían por su parte de millones de dólares, por unas pocas semanas de trabajo riesgoso. Y hay demasiado producto para preocuparse demasiado: un funcionario me contó entonces cómo estos pequeños aviones, cuando temían ser interceptados en el mar, simplemente arrojaban su carga al agua y pagaban a los pescadores locales US$ 150.000 para que les devolvieran la cocaína.

Desde entonces, los traficantes han recurrido a barcos —e incluso sumergibles no tripulados guiados por antenas de internet satelital Starlink— para evadir la captura. Una campaña de bombardeos concertada por Estados Unidos como mucho podría aspirar a interrumpir este tipo de extraordinaria búsqueda de ganancias. Pero no se puede acabar con el negocio a menos que se elimine la demanda que lo alimenta en el propio Estados Unidos.

Y luego está la cuestión de la asequibilidad para Estados Unidos. Hace una década, el Pentágono solía preocuparse por poner una costosa “cabeza explosiva en la frente” de militantes yihadistas. Es sumamente ineficiente enviar un misil de un millón de dólares para incinerar cocaína cruda, tan cerca de la fuente que aún no ha alcanzado ni de lejos su valor final en las calles estadounidenses. Colombia está actualmente cerca de un récord de producción de cocaína, según la ONU, por lo que no hay escasez de polvo que intentar mover.

El Gobierno de Trump puede retrasar, incomodar, demorar o incluso dificultar el narcotráfico en la región. Pero Venezuela no es su principal fuente, y siempre habrá jóvenes pobres y desfavorecidos allí, o en Colombia, Ecuador o Bolivia, dispuestos a ocupar cualquier vacante que dejen los ataques con drones estadounidenses.

¿Y qué si el objetivo es un cambio de régimen? ¿Acaso se trata de “sorprender y aterrorizar” al frágil y económicamente asediado autoritario venezolano, Nicolás Maduro, para obligarlo a huir? Una serie de ataques aéreos precisos podría destruir activos clave de las fuerzas armadas venezolanas: sus pistas de aterrizaje, defensas aéreas, aviones de ataque Su-30 y tanques rusos T-72. Pero la acción militar ya se está discutiendo públicamente, dándole a Maduro suficiente advertencia para mover su equipo más valioso, incluida su jerarquía política, e incluso él mismo.

La potencia militar tecnológicamente más avanzada de la historia aún tiene limitaciones. Puede haber sido capaz de matar al líder de al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, usando un misil equipado con cuchillas giratorias en un balcón en Kabul en 2022. Pero no pudo evitar su humillante expulsión de la misma ciudad un año antes, por una fuerza talibán mucho más inferior.

La política estadounidense necesita el apoyo popular de la gente a la que se le impone, y eso rara vez se logra con el lanzamiento de un misil a más de 9.000 metros. En Iraq, incluso los argumentos torturados y falsos reunidos para remover al vil carnicero Saddam Hussein se toparon con un pueblo iraquí que rechazó ampliamente la ocupación a punta de un fusil de asalto M4. Muchos serbios se enfadaron por los bombardeos de la OTAN en 1999, aunque la fuente de sus males, Slobodan Milosevic, fue defenestrado un año después.

La inminente acción estadounidense en Venezuela está plagada de tantos paralelismos históricos porque EE.UU. ha intentado esto muchas veces antes. De hecho, lo único que EE.UU. podría intentar fomentar —una revuelta popular para instalar un Gobierno más amigable— Trump ya lo ha intentado antes también.

En 2019, una breve insurrección intentó iniciar una especie de golpe militar que parecía buscar reemplazar a Maduro. Fracasó rotundamente, y recuerdo llegar a Caracas en medio de una calma poco impresionante. El complot apenas sacudió a Maduro. Y eso fue después de meses de intensa presión estadounidense y colombiana, en los que Juan Guaidó —un líder reformista relativamente popular que había ganado elecciones recientes— presentó al país un Gobierno alternativo, reconocido internacionalmente, listo para actuar.

Trump ya intentó sacudir Caracas tan fuerte que Maduro cayera, pero fracasó. Sea cual sea el destino de Maduro, cualquier nuevo intento de cambio de régimen debe asegurarse de que lo que siga realmente esté en los intereses de EE.UU., y no un subordinado más agresivo en lugar de Maduro.

¿Y qué hay del recurso favorito de la política militar estadounidense: la invasión terrestre? Lanzar a miles de jóvenes estadounidenses en una nación costera enfurecida de 30 millones, el doble del tamaño de California, es lo opuesto a la obsesión de Trump con los premios Nobel por terminar guerras y reducir la huella global de EE.UU.

Es logísticamente suicida con los escasos 15.000 soldados estadounidenses actualmente reunidos en la región. Y avivaría el eco ácido del fracaso de Bahía de Cochinos, donde EE.UU. intentó derrocar a un dictador izquierdista similar en Cuba, en una operación fallida que se ha convertido en sinónimo de la dañina extralimitación de la CIA en América.

Es difícil evaluar los objetivos del Gobierno de Trump, ya que han sido deliberadamente opacos con ellos. Pero a lo largo de su espectro, encontrarán un adversario mucho más incentivado para adaptarse y continuar, u opciones de cambio de régimen que han fallado en los últimos 25 años, o incluso en su primer mandato.

Quizá la esperanza de Trump es que el ruido y la furia —si es que esto no es en sí el objetivo de la operación— signifiquen lo suficiente como para que Maduro haga un trato para huir con vida.

Sin embargo, los funcionarios de Trump se topan aquí con una contradicción de su propia política. Si Maduro es el capo traficante y narco-terrorista que dicen que es, ¿no complica este papel sus decisiones sobre huir, en lugar de simplificarlas? Seguramente habrá personas poderosas y violentas que necesitan que él permanezca.

Dondequiera que Trump haya aterrizado en secreto en sus decisiones políticas, pronto puede descubrir que es difícil enviar las armas de regreso a casa sin usarlas, y quizás aún más difícil saber qué hacer con ellas una vez que han sido disparadas.

