UFC 322: Makhachev dominó e hizo historia al arrebatarle el título a Della Maddalena

Fue una jornada histórica la que se vivió en el Madison Square Garden de Nueva York en la noche de sábado y madrugada del domingo. El peleador ruso Islam Makhachev tuvo una actuación brillante y se convirtió en campeón de dos divisiones de la UFC, al dominar de principio a fin al australiano Jack Della Maddalena, a quien le arrebató el cetro del peso wélter.

Fue un triunfo claro, que no llegó por nocaut o sumisión, pero que las tarjetas se encargaron de evidenciar: los tres jueces coincidieron en una decisión unánime de 50 a 45 a favor del ruso.

Si no hubo un final prematuro no fue porque el nuevo campeón no lo haya intentado. Había dudas sobre cómo se mostraría Makhachev en un peso distinto, pero las mismas se disiparon en el primer capítulo. El monarca defensor salió a boxear para imponer condiciones, pero el ruso no tardó en encontrar el punto justo para derribarlo a la lona, donde Della Maddalena permaneció hasta el final del round.

El segundo asalto fue el último donde se vio un atisbo del campeón reinante, pero el resultado fue el mismo: a la lona, donde nunca pudo hallar la forma de escapar del control del ruso.

El tercer y cuarto round fueron una hegemonía absoluta y mostraron el abanico de talento que tiene el nacido en Daguestán. Castigó a Della Maddalena con golpes de puño y patadas bajas para mandarlo al suelo un par de veces más, ante un australiano visiblemente frustrado y golpeado que con cada minuto de lucha que pasaba oponía menos resistencia.

De hecho, besó la lona una vez más a los pocos segundos de iniciado el quinto y último round, y aunque usó toda su energía en evitar una derrota por sumisión, dejó la sensación de que nunca estuvo en control del combate y que apenas fue una sombra para el retador. El número de golpes lo dice todo: 123 a 32 a favor del ruso.

Makhachev coronó en las tarjetas una noche para el recuerdo, porque no solo se convirtió en rey de dos divisiones distintas al vencer a un peleador que no perdía desde 2016, sino que también igualó el récord de Anderson Silva de 16 peleas ganadas en forma consecutiva.

Pese a una actuación que podría atemorizar a más de uno, a Makhachev no le faltarán retadores en el peso wélter. A un par de ellos se los vio también en la noche neoyorkina, Carlos Prates y Michael Morales, que consiguieron triunfos claros para ponerse en la lista de posibles rivales. El ecuatoriano, de hecho, tuvo una performance brutal para sellar su victoria por nocaut en el primer asalto.

La pelea estelar estuvo precedida por un bochornoso episodio afuera del octágono, donde se vio a Dillon Danis, exintegrante del equipo del peleador irlandés Conor McGregor, a los golpes con dos miembros del equipo del ruso Makhachev, Abubakar Nurmagomedov y Magomed Zaynukov.

No fue un chispazo del momento. La pelea viene desde los tiempos del UFC 229, cuando Khabib Nurmagomedov derrotó a McGregor tras una encarnizada lucha de palabras e insultos.

Lo del sábado no quedó como un detalle más de la velada. El CEO de la UFC, Dana White, sentenció que “nunca volverán a ver a Danis en una pelea de la UFC”.

Lo que no pudo lograr Della Maddalena, sí lo consiguió en el turno previo Valentina Shevchenko, quien defendió con autoridad el título del peso mosca al derrotar de forma aplastante a Zhang Weili, ahora excampeona del peso paja que subió de categoría para retar a la luchadora de 37 años.

Shevchenko se impuso en todas las tarjetas en todos los rounds para cerrar la noche con una victoria por decisión unánime, tras una velada donde mostró inteligencia y estrategia para mantenerse alejada de los furiosos golpes que Weili suele propinar, y determinación para derribarla en múltiples ocasiones.

En su caso, también igualó un récord, el de mayor número de victorias en peleas por el título de UFC, con 11, lo que la sitúa como la mejor peleadora libra por libra del mundo.

