Mueren tres personas en el ataque 21 de las Fuerzas Armadas de EE.UU. contra un presunto bote que transportada drogas

El Pentágono ejecutó el sábado el 21° ataque conocido contra una presunta embarcación de narcotráfico, según anunció el Comando Sur de Estados Unidos este domingo.

“La inteligencia confirmó que la embarcación estaba involucrada en el tráfico ilícito de drogas, transitando por una ruta conocida de narcotráfico y transportando estupefacientes”, publicó el Comando Sur en redes sociales. “Tres hombres considerados narcoterroristas que iban a bordo murieron”.

“La embarcación traficaba drogas en el Pacífico oriental y fue atacada en aguas internacionales”, de acuerdo con el anuncio.

El ataque más reciente eleva a 83 el número total de personas muertas por los ataques militares estadounidenses a presuntos botes de narcotráfico. CNN ha informado que las Fuerzas Armadas utilizan diversos aviones de combate, drones y cañoneras para llevar a cabo los ataques en una campaña que, según funcionarios, busca interrumpir el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

El ataque se produce pocos días después de que un funcionario del Departamento de Defensa dijera que Estados Unidos realizó su vigésimo ataque contra una presunta embarcación de narcotráfico la semana pasada.

El Departamento de Justicia informó al Congreso que el Gobierno no necesita su aprobación para realizar los ataques, los cuales, según algunos expertos, podrían violar leyes estadounidenses e internacionales. La campaña también generó tensiones con aliados; el Reino Unido dejó de compartir inteligencia con Estados Unidos sobre botes sospechosos de narcotráfico para evitar ser cómplice de los ataques, informó CNN la semana pasada, ya que el Reino Unido considera que son ilegales.

El presidente de Colombia también dijo la semana pasada que ordenó suspender el intercambio de inteligencia con Estados Unidos hasta que cesen los ataques.

