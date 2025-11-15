Una fuerte tormenta en el Pacífico aumenta el riesgo de inundaciones potencialmente mortales en el sur de California

Por Briana Waxman, Taylor Ward y Mary Gilbert, meteorólogos de CNN

Una fuerte tormenta del Pacífico está provocando intensas lluvias en el sur de California, lo que aumenta el riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra y flujos de escombros potencialmente mortales, en especial cerca de las zonas afectadas por incendios en el área de Los Ángeles.

Se han emitido órdenes de evacuación para las propiedades vulnerables dentro de las zonas afectadas por incendios en Palisades, Hurst y Sunset, según un comunicado de prensa emitido el viernes por la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

La amenaza está relacionada con una tormenta que se extendió durante varios días y que comenzó el jueves en el norte y centro de California. Se registraron precipitaciones generalizadas de entre 25 y 50 mm a lo largo de la costa hasta la mañana del viernes, con cantidades aisladas de entre 75 y 125 mm en las sierras costeras.

San Francisco recibió casi 40 mm de lluvia el jueves, casi el 75 % del promedio de todo noviembre. Noviembre marca el inicio de la temporada de lluvias invernal, siendo diciembre a febrero los meses más lluviosos del año en el Área de la Bahía.

La amenaza de inundaciones se ha intensificado desde entonces, ya que un río atmosférico transporta humedad del océano a la tormenta.

Partes de la región, incluyendo gran parte del área de Los Ángeles, se encuentran bajo un riesgo de lluvias torrenciales de nivel 3 de 4 para el sábado, según el Centro de Predicción Meteorológica. La primera ronda de lluvias empapó la misma región el viernes, pero se espera que la lluvia del sábado sea más intensa, con tasas de precipitación que probablemente alcancen los 25 mm por hora en algunos momentos.

Esta segunda ronda de lluvias conlleva el peligro adicional de caer sobre suelo ya saturado, que tiene dificultades para absorber más agua y comenzará a inundarse más rápidamente que el suelo seco.

Además, existe la posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas severas aisladas dentro de las lluvias más intensas entre la noche del viernes y el sábado. Algunas de estas tormentas podrían generar ráfagas de viento dañinas, granizo y quizás un tornado de corta duración.

Gran parte del área de Los Ángeles se encuentra bajo alerta de inundaciones hasta las 22:00 del sábado. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que la tormenta podría provocar aludes de lodo peligrosos, cortes de energía e inundaciones en las carreteras.

Las zonas afectadas por los recientes incendios forestales en la región serán particularmente vulnerables a deslizamientos de tierra y aludes de escombros. Los incendios forestales no solo destruyen la vegetación que normalmente absorbería parte de la lluvia, sino que su calor extremo puede alterar el suelo, creando una capa impermeable justo debajo de la superficie.

Las órdenes de evacuación vigentes desde el viernes por la noche hasta el domingo por la mañana abarcan partes de las zonas afectadas por los incendios de Palisades, Hurst y Sunset, pero estas no son las únicas áreas en riesgo de aludes de escombros peligrosos.

Partes de las zonas afectadas por los incendios de Eaton y Bridge también presentan un alto riesgo de aludes de escombros significativos, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional en Los Ángeles el viernes por la mañana.

Se espera que las lluvias más intensas disminuyan a finales del sábado, pero la región no estará fuera de peligro de inmediato. Las lluvias persistirán hasta el domingo y el suelo estará saturado. No se necesitará mucha lluvia para provocar inundaciones menores o mantener las carreteras resbaladizas, especialmente en lugares que suelen drenar lentamente después de grandes tormentas.

Joe Sutton, de CNN, contribuyó a este informe.

