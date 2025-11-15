La niebla de la guerra: el clima se convierte en un nuevo factor en el campo de batalla de Ucrania

Por Tim Lister, Svitlana Vlasova y Kosta Gak, CNN

En el frente de Ucrania, el clima ha generado condiciones peligrosas —pero también oportunidades— para ambos bandos.

Si bien la densa niebla limita el uso de drones tanto por parte de rusos como de ucranianos, ambos bandos han logrado sacar provecho de la bruma.

El viernes, las fuerzas rusas aprovecharon la escasa visibilidad para construir un pontón sobre el río Vovcha, en el sur de Ucrania, según el sitio web no oficial DeepState, que monitorea los acontecimientos en el campo de batalla del país.

Lograron cruzar al menos 10 vehículos, que luego se dispersaron en la aldea de Dachne, según DeepState.

“La niebla es muy espesa y las fuerzas enemigas siguen concentrándose”, declaró un soldado ucraniano, Stanislav Buniatov, en Telegram.

En la región ucraniana de Donetsk, la niebla ha dificultado las operaciones con drones para ambos bandos en la disputada ciudad de Pokrovsk, lo que añadió un elemento de imprevisibilidad al campo de batalla.

“Niebla en el Donbás. Es bueno moverse con niebla porque dificulta que los drones nos alcancen, pero también nos lo dificulta a nosotros, y todo se convierte en una especie de juego de azar en esta tierra”, declaró un soldado ucraniano en la zona.

La niebla ha permitido a un regimiento de asalto ucraniano realizar incursiones en los últimos días en zonas de Pokrovsk donde hay presencia de fuerzas rusas, “cruzando rápidamente las vías férreas que atraviesan Pokrovsk”, según el analista militar David Axe.

El operador de drones ucraniano Yevhen Strokan escribió el jueves en X: “Se están produciendo tiroteos en los lugares más inesperados (sobre todo después de la niebla)”.

Los ucranianos suelen usar drones de vigilancia para rastrear los movimientos de las tropas rusas, pero las condiciones meteorológicas dificultan esta tarea.

“La niebla, el viento y la lluvia perjudican significativamente las operaciones con drones, lo que permite la infiltración rusa a través de las posiciones ucranianas”, publicó el viernes en X el analista Michael Kofman, quien visitó Ucrania recientemente.

En un frente permeable y cambiante, Axe comentó esta semana en su programa Substack Trench Art que “el mal tiempo y las consiguientes deficiencias en la vigilancia aérea” por parte de drones ucranianos y rusos “no hacen más que intensificar la confusión”.

Esto puede beneficiar a los rusos, añadió, cuyos objetivos “requieren que sondeen y avancen hasta lograr el control firme de nuevo territorio”, pero también puede favorecer a los ucranianos cuando desean realizar incursiones en territorio ruso o rescatar unidades cercadas.

El clima también ha favorecido a los rusos en la región ucraniana de Zaporiyia, donde, según un comunicado del Ministerio de Defensa ruso emitido este sábado, se han apoderado de la aldea de Yablukove y de otras dos aldeas cercanas.

El ejército ucraniano informó este sábado que se habían producido intensas operaciones de asalto y bombardeos masivos de artillería rusa en partes de las regiones de Zaporiyia y Dnipropetrovsk, en el sur de Ucrania.

Se informó de casi 40 enfrentamientos durante el último día, y se añadió que “las bajas enemigas ascendieron a cerca de 300 efectivos y 58 vehículos”.

Las unidades ucranianas se retiraron de una aldea en Zaporiyia “a posiciones más favorables para la defensa”, según informó el ejército ucraniano.

A principios de esta semana, el comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, declaró que la situación en algunas zonas del sur se había deteriorado significativamente, y que el enemigo “aprovecha su superioridad numérica en fuerzas y recursos” para tomar tres aldeas.

Las tropas rusas se encuentran ahora a unos 90 kilómetros (55 millas) de la capital regional, la ciudad de Zaporiyia, y a menos de 10 kilómetros de la ciudad de Huliaipole, cuya captura ha sido un objetivo prioritario para Moscú desde hace tiempo.

La administración militar de la ciudad informó que otros 34 civiles fueron evacuados el viernes. “El peligro acecha en cada esquina, pero la gente arriesga su vida para ayudar con la evacuación”, publicó en Facebook.

