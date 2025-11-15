Cómo podría desarrollarse la votación en la Cámara de Representantes de EE.UU. sobre los archivos de Epstein

Análisis por Aaron Blake, CNN

La próxima semana podría llegar el momento que el presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU., Mike Johnson, ha estado postergando de una forma u otra durante casi cuatro meses: la votación sobre si se divulgan los archivos de Jeffrey Epstein.

A finales de julio Johnson adelantó un día el receso de cinco semanas de la Cámara de Representantes para sofocar una creciente rebelión republicana.

Posteriormente, mantuvo a la Cámara en receso durante un período extraordinariamente largo durante el cierre del Gobierno. Esto le brindó la ventaja —ya fuera su propósito expreso o no— de tener una excusa para no juramentar al decisivo miembro número 218, necesario para forzar la votación.

El presidente Donald Trump tampoco deseaba claramente esta votación. El miércoles emprendió una infructuosa campaña de última hora para convencer al puñado de republicanos que firmaron la petición de destitución.

Pero la votación se acerca, y Johnson ha anunciado que la programará para la próxima semana. ¿Qué sucederá después? ¿Qué implicaciones tendrá la votación? ¿Y cuál es la dinámica política en juego?

No es el final del camino, pero sin duda es un momento significativo que podría marcar un nuevo rumbo en la saga de Epstein.

Lo primero que cabe destacar es que, a pesar de la oposición, esta votación no es el fin último.

No es que la Cámara de Representantes apruebe el proyecto de ley y, de repente, el departamento de Justicia publique todos los archivos del caso Epstein. El proyecto de ley aún tendría que ser aprobado por el Senado y firmado por el presidente.

Pero es evidente que hay una razón por la que Johnson y la administración Trump no querían la votación.

El temor parece ser que:

1) esto crearía una decisión muy difícil para muchos congresistas republicanos.

2) podría presionar al Senado y a la administración para que hicieran lo mismo, especialmente si se aprueba por un amplio margen en la Cámara de Representantes.

Y el amplio margen parece ser lo que muchos anticipan.

CNN informó esta semana que la dirección republicana de la Cámara de Representantes prevé deserciones masivas.

El principal copatrocinador republicano de la petición, el representante Thomas Massie de Kentucky, tampoco está precisamente rebajando las expectativas. Ha fijado un umbral de éxito de dos tercios de la Cámara, o casi 290 votos, si todos los miembros están presentes.

Ese es el punto en el que suficientes miembros apoyan la medida como para que pueda superar un veto presidencial.

“Si de alguna manera logramos obtener dos tercios de los votos aquí en la Cámara de Representantes, eso ejerce mucha presión sobre el Senado, y además, si el Senado lo aprueba, será un paso muy serio para el presidente”, apuntó Massie a CNN.

Eso sí que sería una victoria muy simbólica. No solo demostraría que una amplia mayoría bipartidista de la Cámara de Representantes quiere que se publiquen los archivos, sino que sugeriría que la cámara podría, de hecho, anular el intento de Trump de bloquearlo, aunque no se llegue a dar ese caso.

Se necesitarían aproximadamente 75 de los 219 republicanos de la Cámara de Representantes, si todos los demócratas votaran a favor.

Varios republicanos ya han dicho que votarán a favor del proyecto de ley, a pesar de no haber apoyado la petición de destitución de Massie. (Solo cuatro firmaron la petición).

También estamos viendo cómo todo esto podría empezar a tener repercusión en el Senado, donde el senador John Kennedy de Louisiana señaló rápidamente el jueves que el Partido Republicano debería optar por la total transparencia.

Kennedy había votado previamente en contra de un intento inicial de los demócratas del Senado para forzar la publicación de los archivos.

“No creo que este problema vaya a desaparecer hasta que se aborde y se le dé una respuesta que satisfaga al pueblo estadounidense”, manifestó Kennedy a Kasie Hunt de CNN. “Y puede que me critiquen por decir esto, pero así es como lo veo”.

Los miembros de la Cámara se enfrentan claramente a una votación difícil, con dinámicas apremiantes que los empujan en ambas direcciones.

Entre los factores que los impulsan a votar en contra se encuentra la lealtad a Trump, que es la moneda de cambio en el Partido Republicano actual. Trump ha dejado muy claro que recordará cómo votan estos miembros.

“Solo un republicano muy malo, o muy estúpido, caería en esa trampa”, publicó Trump el miércoles en redes sociales. Añadió que “no debería haber desvíos de atención hacia Epstein ni hacia nada más”.

Votar a favor del proyecto de ley supondría un importante revés para Trump y Johnson, quienes se opusieron abiertamente a la iniciativa.

Y sugeriría que las demás medidas adoptadas —como la publicación por parte de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de algunos documentos de Epstein obtenidos de su patrimonio— no fueron suficientes.

Los republicanos del Congreso casi nunca se oponen a Trump de esta manera.

El liderazgo republicano también tiene motivos para intentar limitar las deserciones, debido al nivel de presión que podrían ejercer sobre el Senado.

Pero, por otro lado, existen numerosas dinámicas que presionan a los miembros para que voten a favor del proyecto de ley.

La cuestión clave es cómo explicarían la votación a sus electores. Lo cierto es que la gran mayoría de los estadounidenses quiere la divulgación de todos los archivos, están molestos por la falta de transparencia hasta ahora y esperan que contengan información importante.

Según una encuesta realizada en septiembre por NPR, PBS y Marist College, el 77 % de los estadounidenses deseaba que se publicaran todos los archivos, siempre y cuando se omitieran los nombres de las víctimas.

Un sondeo anterior de CBS News y YouGov reveló que el 89 % opinaba que el Gobierno debería divulgar toda la información.

Otras encuestas han demostrado que una abrumadora mayoría de estadounidenses cree que los archivos contienen información perjudicial sobre personas poderosas y que el Gobierno no ha sido lo suficientemente transparente.

Ante todo esto, votar en contra de la publicación de los registros conlleva el riesgo de parecer cómplice de un encubrimiento, un encubrimiento de pedofilia. ¿Y si, de todas formas, la información sale a la luz, e incluso incluye datos importantes? ¿Quién quiere ser uno de los que votaron en contra de esa transparencia?

Y eso nos lleva a otra dinámica clave. En algún momento, los republicanos que en su día lideraron la iniciativa para publicar los archivos de Epstein —al menos hasta que la administración Trump dio marcha atrás este verano— podrían llegar a la conclusión de que esto sucederá por las buenas o por las malas.

Annie Grayer y Kristen Holmes, de CNN, informaron el viernes que un aliado de Trump en el Capitolio le dijo directamente al presidente que cuestionaba la estrategia de seguir retrasando y restando importancia a las cosas.

De hecho, Trump, quien no ha sido acusado de ningún delito en relación con Epstein, parece estar sembrando sospechas sobre lo que los archivos podrían revelar acerca de su propia cercanía al delincuente sexual convicto, al oponerse a la transparencia que su administración prometió en su momento. (El viernes, Trump sí presionó para que se investigaran más a fondo los vínculos de Epstein con figuras prominentes, pero esa investigación podría representar un obstáculo más para una posible publicación de los archivos del Departamento de Justicia).

En algún momento, los legisladores podrían resentirse de que la administración haya manejado todo esto tan mal, y ver esta votación como una oportunidad para forzar la solución del problema y, con suerte, superarlo por completo, después de meses de que este asunto haya estado presente y les haya causado preocupación.

En cualquier caso, será una de las votaciones más fascinantes en mucho tiempo.

