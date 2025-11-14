Mientras Washington sopesa opciones sobre Venezuela, la invasión de 1989 a Panamá revela cómo sería una posible intervención

Por Patrick Oppmann, CNN

Un presidente oficialista latinoamericano acusado de narcotráfico y manipulación electoral desafía abiertamente a la Casa Blanca a pesar de las amenazas de intervención militar.

Era 1989 y el entonces dictador militar de Panamá, Manuel Noriega, al igual que Nicolás Maduro de Venezuela hoy, se había convertido en el enemigo público número uno en Washington, en medio de acusaciones de que aceptó millones de dólares para permitir que los cárteles de drogas operaran en su país.

La invasión estadounidense de Panamá llevó a la captura de Noriega y restauró la democracia en la nación centroamericana.

Para algunos que abogan por la acción militar contra Maduro, la invasión de Panamá parece un modelo —aunque imperfecto— de lo que Estados Unidos intenta lograr en Venezuela.

“Bush 41 derrocó al líder panameño Noriega bajo circunstancias similares”, publicó el aliado de Trump, el senador Lindsey Graham, en X el jueves.

“Hay un califato de la droga en nuestro patio trasero que incluye a Venezuela, Colombia y Cuba. Me alegra mucho que el presidente Trump esté dedicado a terminar con este reinado de terror”, agregó.

Funcionarios de los tres países han negado cualquier vínculo con el narcotráfico.

A diferencia de Maduro, un socialista comprometido y una espina constante en el costado de los objetivos de la política exterior estadounidense en la región, Noriega, al menos al principio, se presentó como un aliado de Estados Unidos.

Durante gran parte de su sangriento ascenso al poder en Panamá —el pequeño pero geopolíticamente clave país con su canal que conecta los océanos Pacífico y Atlántico—, Noriega fue un activo de la CIA, ayudando a frenar la expansión de Gobiernos de izquierda en América Latina.

Pero mientras las armas de la CIA fluían por Panamá para apoyar a los rebeldes anticomunistas en Centroamérica, Noriega tenía un secreto: también permitía que toneladas de cocaína pasaran hacia el norte, a Estados Unidos.

Las lealtades cambiantes de Noriega llevaron al exembajador de EE.UU. en Panamá, Ambler Moss, a declarar sobre el dictador panameño: “No puedes comprarlo, pero seguro que puedes alquilarlo”.

Para 1989, el doble juego de Noriega y su brutal represión de la sociedad civil llevaron a Washington a emitir un ultimátum: exíliate o atente a las consecuencias.

Al igual que Maduro hoy —quien niega vehementemente las acusaciones estadounidenses de narcotráfico—, Noriega tuvo que elegir entre huir o enfrentarse a unas fuerzas armadas muy superiores al suyas.

Inicialmente, el general panameño retirado Rubén Darío Paredes dijo a CNN que Noriega optó por el exilio.

“Comenzó a hacer arreglos para la sucesión del mando según la jerarquía, pero tuvo un momento de debilidad”, dijo Paredes. “Cuando muchos de ese grupo que habían quedado expuestos comenzaron a pensar en su destino, ¿verdad? Estaban expuestos, y se unieron y convencieron a Noriega de que él era la máxima autoridad, que no había vuelta atrás. Entonces Noriega se echó para atrás y ahí fue cuando ocurrió la invasión”.

Ante el desafío de Noriega y la represión cada vez mayor, el presidente de EE.UU. George H.W. Bush ordenó la invasión de Panamá —llamada “Operación Causa Justa”— en diciembre de 1989, argumentando que el Gobierno de Noriega representaba una amenaza para las vidas y la seguridad de los estadounidenses.

Con más de 20.000 soldados estadounidenses en suelo panameño, Noriega se refugió en la embajada del Vaticano en la Ciudad de Panamá durante 10 días. Los militares estadounidenses rodearon el complejo con altavoces que reproducían música heavy metal ensordecedora durante la noche.

Noriega finalmente se rindió a los funcionarios de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos el 3 de enero de 1990.

Su juicio en 1991 fue llamado el “juicio del siglo” por la DEA y finalmente fue declarado culpable de ocho cargos y sentenciado a 40 años de prisión.

Aunque derrocar a un líder represivo con vínculos con cárteles de drogas —Maduro también enfrenta una acusación estadounidense por narcotráfico— parece idéntico a los objetivos de Estados Unidos en Venezuela, existen diferencias importantes.

Panamá en 1989, cuando ocurrió la invasión estadounidense, solo tenía una población de 2,5 millones; la población de Venezuela hoy supera los 28 millones.

La masa terrestre de Venezuela es más de diez veces el tamaño de Panamá, que, en el momento de la invasión, albergaba bases militares estadounidenses.

Además, al igual que Noriega cuando consideró el exilio, muchos en el círculo íntimo de Maduro enfrentan acusaciones de tráfico en Estados Unidos o recompensas de millones de dólares por su captura, lo que hace poco probable que vean su salida del poder sin luchar.

Por último, cualquier acción militar estadounidense en Venezuela probablemente tendría que enfrentarse a las impenetrables selvas y densos barrios marginales del país, donde los miembros de las bandas están tan fuertemente armados que incluso las fuerzas armadas venezolanas rara vez entran.

Frank Mora, exembajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), quien ha estudiado cómo podría desarrollarse una posible invasión estadounidense y los obstáculos que enfrentan las fuerzas armadas de EE.UU. para deponer a Maduro, dijo que Estados Unidos podría derrocar fácilmente al líder venezolano, pero mantener la paz es otro asunto.

“La cuestión de la capacidad militar venezolana no es seria,” dijo Mora. “No es algo que pueda sostener una invasión estadounidense, pero mi preocupación siempre ha sido que no se trata solo del tiempo que requiere derribar el régimen, es el día después, y cómo se mantiene el orden en un país que esencialmente ha colapsado”.

Si bien aún no está claro si EE.UU. pondrá efectivos en el terreno o incluso llevará a cabo ataques en Venezuela, cada vez más parece que EE.UU. no contará con el apoyo de muchos aliados regionales.

En una conferencia de prensa el jueves, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien se opuso públicamente a la dictadura de Noriega antes de la invasión estadounidense, dijo que su país no albergaría fuerzas estadounidenses que pudieran participar en una acción militar contra Venezuela.

“En relación con Venezuela no tenemos nada que ver con eso”, dijo Mulino. “Panamá no está prestando su territorio para ningún acto hostil contra Venezuela ni contra ningún otro país del mundo”.

