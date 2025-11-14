Exclusiva: arrestan a miles de padres y tutores de niños inmigrantes en las redadas del Gobierno de Trump

Por Priscilla Álvarez y Adam Cancryn, CNN

Cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a una mujer en una guardería de Chicago este mes, se desató una ola de indignación local por las tácticas de ICE.

Pero también permitió vislumbrar la última iniciativa de control inmigratorio del Gobierno de Trump: un esfuerzo intenso para reprimir a los padres y tutores que pagaron para que sus hijos cruzaran la frontera.

La detención de Diana Patricia Santillana Galeano, quien tras ser detenida por un control vehicular huyó al centro de cuidado infantil donde trabajaba, se produjo semanas después de que sus hijos, de 16 y 17 años, cruzaran la frontera entre Estados Unidos y México.

Fueron trasladados a un albergue en el área de Chicago bajo la tutela del Departamento de Salud y Servicios Humanos, responsable de los menores inmigrantes que cruzan solos la frontera sur hasta que puedan ser ubicados con un patrocinador, como un padre o familiar, en Estados Unidos.

Pero en lugar de propiciar su reencuentro con sus hijos, su llegada llevó al Gobierno a acusar a Santillana Galeano de tráfico de menores.

El jueves fue puesta en libertad tras una orden judicial. “Continuaremos con sus trámites migratorios para que pueda permanecer en Estados Unidos”, declaró Charlie Wysong, uno de sus abogados.

Altos funcionarios de la administración Trump se han centrado durante meses en los menores que cruzaron solos la frontera sur de Estados Unidos durante la presidencia de Joe Biden, cuando una oleada sin precedentes de niños desbordó los recursos federales.

Medidas recientes, que involucran a múltiples agencias y que no se habían reportado anteriormente, indican que el Gobierno está intensificando la persecución contra estos niños y sus cuidadores.

Hasta el momento, dos operativos lanzados este año contra padres, tutores o posibles cuidadores de menores migrantes han resultado en casi 3.000 arrestos, según datos federales revisados ​​por CNN.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional declaró a CNN que los arrestos son “principalmente resultado de investigaciones de tráfico de personas en las que se encontró a un menor no acompañado en el marco de un incidente de tráfico”.

El subsecretario de la Casa Blanca para asuntos políticos, Stephen Miller, y otros funcionarios de la administración que apoyan esta iniciativa la consideran una forma relativamente sencilla de acelerar las deportaciones de personas que, a diferencia de algunos migrantes, pueden ser fácilmente localizadas por el Gobierno, según dos personas involucradas en las conversaciones.

Los funcionarios de Trump creen que también puede presentarse eficazmente como un esfuerzo humanitario, dado el peligroso viaje que muchos niños migrantes realizan para llegar a Estados Unidos.

“A menos que plantemos un punto y digamos como nación que no vamos a aceptar esto, que no queremos que se introduzcan niños de contrabando a través de la frontera, esto va a continuar a menos que haya un castigo por ello”, dijo a CNN un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Como parte de ese esfuerzo conjunto, ICE lanzó esta semana una iniciativa con las fuerzas del orden estatales y locales, aprovechando los acuerdos vigentes para desplegar a las autoridades y realizar verificaciones de bienestar a menores, según supo CNN en exclusiva.

La Iniciativa de Verificación de Seguridad de Menores No Acompañados (UAC, por sus siglas en inglés), como se la conoce, comenzó el lunes en Florida y se extenderá a todo el país.

Otra operación, lanzada el mes pasado, amplía esa iniciativa al encargar a los agentes de Seguridad Nacional el arresto de los patrocinadores si se encuentran ilegalmente presentes en Estados Unidos, utilizaron a un contrabandista o tienen antecedentes penales, entre otras circunstancias, según dos de las fuentes.

Se ha ordenado a los funcionarios que estudien si pueden presentar cargos, como contrabando si procede, contra esos cuidadores, dejando a los niños a su cargo en un limbo legal o potencialmente devueltos a la custodia de Estados Unidos.

“ICE HSI utiliza su autoridad y las leyes federales para procesar a cualquier persona u organización que haya cometido un delito, incluyendo, entre otros, cualquier violación de la ley federal de inmigración. Hemos sido claros: toda persona que no esté legalmente autorizada a estar en este país está sujeta a deportación”, declaró el portavoz en un comunicado.

Según activistas que trabajan con niños migrantes, este esfuerzo ha transformado drásticamente la forma en que Estados Unidos aborda a una de las poblaciones inmigrantes más vulnerables.

También ha convertido rápidamente una pequeña oficina del HHS encargada de cuidar y reunir a los niños migrantes con sus tutores en otra rama más de la extensa fuerza de deportación masiva del presidente Donald Trump.

En cuestión de meses, el Gobierno ha impuesto múltiples obstáculos adicionales a los padres o tutores que intentan recuperar a los menores bajo custodia gubernamental, incluyendo el riesgo de que los adultos sean detenidos o arrestados durante el proceso si carecen de documentación.

El Gobierno también está creando un centro de llamadas para buscar información sobre menores que no ha podido localizar.

“Esto supone una enorme presión para los niños, sabiendo que sus familias corren peligro de esta manera, y hemos tenido casos de niños que suplican a sus patrocinadores que no vayan. Se sacrifican y permanecen detenidos porque tienen demasiado miedo por sus padres”, afirmó Mickey Donovan-Kaloust, directora de servicios legales del Centro Legal de Defensores de Inmigrantes.

Aunque el número aumentó durante la administración Biden, los menores migrantes no acompañados llevan años llegando a la frontera sur de Estados Unidos.

Estos niños suelen huir de condiciones peligrosas o precarias en sus países de origen y buscan reunirse con un padre o familiar en Estados Unidos. Es una travesía difícil, que a menudo requiere pagar a un traficante, como cualquier otra persona que cruza la frontera.

“Durante el viaje de estos niños suceden muchas cosas que no tienen nada que ver con el familiar que se encuentra aquí. … Los que terminan aquí son los que más han sufrido y han sobrevivido de alguna manera, con o sin la ayuda de su familia”, manifestó Marie Silver, abogada principal del Proyecto de Protección de Niños Inmigrantes del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.

La Ley de Reautorización de Protección a las Víctimas de la Trata de Personas, que lleva vigente más de dos décadas, ofrece protección a los menores migrantes no acompañados que llegan y residen en EE.UU., incluyendo la evaluación para determinar si son víctimas de trata de personas o si tienen un temor fundado de persecución en su país de origen.

Mientras un juez de inmigración determina si un menor tiene protección en Estados Unidos, los gestores de casos trabajan para encontrar un patrocinador adecuado, como un padre o familiar, que se haga cargo del menor y, por lo tanto, lo saque del centro de detención.

Muchos tutores de menores inmigrantes no acompañados son indocumentados.

CNN informó previamente que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) había puesto bajo custodia gubernamental a cientos de niños este año tras las llamadas verificaciones de bienestar, ya sea porque sus situaciones se consideraron inseguras o debido a acciones de control inmigratorio contra sus patrocinadores, la mayoría de los cuales son los padres u otros familiares de los niños.

El Gobierno también intentó deportar abruptamente a cientos de niños guatemaltecos que se encontraban bajo su cuidado.

Nuevos datos federales revisados ​​por CNN ofrecen más información sobre quiénes son los objetivos.

Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron a más de 450 patrocinadores de menores no acompañados, según datos federales internos compartidos con CNN.

El Departamento de Seguridad Nacional informó a CNN que muchos habían cometido delitos, aunque los registros muestran que los agentes también detuvieron a cuidadores sin antecedentes penales que se encontraban en el país de manera irregular.

“Los patrocinadores que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos están violando la ley federal y, por lo tanto, serán sometidos a un proceso de deportación. Los padres siempre tienen la opción de irse con sus hijos”, manifestó un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.

El DHS proporcionó una lista de individuos acusados ​​de delitos que sirvieron como cuidadores de niños no acompañados que les fueron entregados, incluyendo a una mujer de Venezuela que patrocinó a tres menores inmigrantes mientras estaba en posesión de fentanilo, un hombre hondureño que fue arrestado por presunto trabajo forzado de dos adolescentes y dos hombres que, según el DHS, “explotaron” a dos niños obligándolos a trabajar ilegalmente.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha desplegado un operativo a nivel nacional para verificar el bienestar de los menores residentes en el país y entrevistar a sus patrocinadores antes de que sean liberados.

Durante la administración Trump, el DHS tuvo acceso a una gran cantidad de datos almacenados en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) que permitían identificar el paradero de los menores inmigrantes en Estados Unidos.

Según un funcionario del HHS, el intercambio de información entre la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del HHS y el ICE es limitado, aunque las distintas agencias trabajan juntas en una sala de crisis establecida en el HHS para compartir datos relevantes para las operaciones en curso.

El intenso escrutinio ha ralentizado drásticamente la entrega de niños migrantes a sus patrocinadores. Datos del HHS muestran que en septiembre solo entregó 118 niños a tutores en EE.UU., una cifra muy inferior a los más de 5.000 que se entregaban mensualmente al final del mandato de Biden.

La duración media de la estancia de los menores bajo la tutela del HHS se ha duplicado con creces durante ese mismo periodo.

Defensores de los derechos de los niños bajo custodia informaron a CNN que ha habido un aumento en el número de padres detenidos al intentar cumplir con los nuevos requisitos, a pesar de haber superado todas las verificaciones de antecedentes.

El padre de un menor, quien no tenía antecedentes penales y había superado la verificación de antecedentes, fue arrestado en Texas al presentarse para la verificación de su identificación, el último paso del proceso para recuperar a su hijo de la custodia del Gobierno.

Ahora, ambos se encuentran detenidos, informó Alexa Sendukas, abogada principal del Programa para Niños y Jóvenes Inmigrantes del Proyecto de Representación de Inmigrantes de Galveston-Houston (GHIRP).

En otro caso, el hermano de un menor no acompañado fue arrestado en su cita para la verificación de su identificación.

“Están languideciendo en detención durante largos periodos sin ninguna explicación. Tuvimos varios casos que fueron aprobados y luego devueltos”, comentó Sendukas. “Los chicos nos preguntan: ¿Por qué no puedo volver a casa con mi mamá? Es muy triste. El cansancio que sienten por estar detenidos es muy evidente”.

