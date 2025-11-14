Detienen a manifestantes frente a un edificio de ICE cerca de Chicago

Por Andy Rose, CNN

Una protesta mayormente pacífica frente al edificio del controvertido Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un suburbio al oeste de Chicago se tornó caótica este viernes, cuando la Policía local detuvo a varias personas después de que, presuntamente, derribaran las barreras frente al centro.

Según la filial de CNN, WBBM, varias personas fueron detenidas, entre ellas al menos un miembro del clero. La Oficina del Sheriff del Condado de Cook informó a CNN que no tenía una cifra exacta de detenidos y que se darían a conocer más detalles por la tarde.

Antes de que se derribaran las barreras, los manifestantes, entre los que se encontraba un grupo de líderes religiosos, estaban confinados en una zona designada fuera del edificio y se les vio rezando y cantando, informó WBBM.

Las protestas se producen en medio de varios procesos judiciales relacionados con el centro de detención en Broadview, Illinois. Un juez magistrado y abogados visitaron el edificio el jueves en relación con una demanda que alega que los detenidos por inmigración están siendo mantenidos en condiciones inhumanas.

En otro caso, un juez ordenó la liberación bajo fianza de cientos de sospechosos de inmigración ilegal arrestados en el área de Chicago, dictaminando que su detención violaba un acuerdo judicial sobre arrestos de inmigrantes en Chicago, vigente desde la administración Biden. El juez Jeffrey Cummings citó las “condiciones abominables” en Broadview como uno de los factores que motivaron la liberación.

En otro caso sobre el uso de la fuerza contra manifestantes, la jueza Sara Ellis señaló que la actuación de los agentes federales, entonces bajo el mando del jefe de sector de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, en respuesta a las protestas en Broadview, demostraba que “altos funcionarios habían alentado y respaldado que los agentes federales atacaran a personas no violentas que ejercían sus derechos de la Primera Enmienda”.

Bovino abandonó el área de Chicago para preparar una operación de antiinmigración en Charlotte, Carolina del Norte, según informaron a CNN dos funcionarios estadounidenses familiarizados con la planificación.

Con información de Brad Parks y Priscilla Alvarez, de CNN.