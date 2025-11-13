Papel higiénico ilimitado y privilegios especiales: así es la vida de Ghislaine Maxwell en prisión

Por MJ Lee, CNN

Las reclusas que cumplen condena en el campamento penitenciario federal de mínima seguridad de Bryan, Texas, reciben la ración habitual de dos rollos de papel higiénico por semana. Algunas se aseguran de no quedarse sin él y encargan rollos adicionales de la marca Scott —a US$ 2,25 cada uno— en la tienda de la prisión durante su día de compras semanal.

Pero no Ghislaine Maxwell . Ella no tiene que preocuparse por quedarse sin papel higiénico porque le dan todo el que necesita. Basta con que lo pida.

Este beneficio que se le otorga a Maxwell, según fuentes familiarizadas con su vida en prisión, fue descrito a CNN por ellas, y es solo uno de los muchos ejemplos de cómo algunas de las reglas que se aplican a sus compañeras reclusas en el Campamento Penitenciario Federal Bryan simplemente no parecen aplicarse a la infame mano derecha del fallecido Jeffrey Epstein, una traficante sexual convicta.

“No entienden el valor del papel higiénico en la cárcel. Lo acaparan. Lo esconden del personal”, dijo Sam Mangel, consultor penitenciario y exrecluso de una prisión federal que actualmente tiene varios clientes en Bryan. “Porque si lo piensan, pueden estar sin champú un día o dos. No pueden estar sin papel higiénico”.

Maxwell, quien se ha convertido en una figura central en una de las mayores controversias políticas del segundo mandato del presidente Donald Trump, ha gozado de un aislamiento considerable del resto de la población reclusa. Si bien una celda típica en Bryan alberga a cuatro internos, al menos en un momento dado, algunas de las compañeras de celda de Maxwell fueron reubicadas. Cuando ella expresó su preocupación porque otras internas estaban sentadas en las mesas cercanas y observaban su celda, dichas mesas fueron retiradas.

Desde su traslado a Bryan —donde también se encuentran otras mujeres de alto perfil como la fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, y la exintegrante del elenco de “The Real Housewives of Salt Lake City”, Jen Shah—, Maxwell recibe sus comidas y correo en su celda. Además, se le han concedido privilegios especiales para recibir visitas, incluyendo el uso privado de la oficina del capellán en la capilla de la prisión fuera del horario habitual de visitas.

Los testimonios de este reportaje fueron compartidos con CNN por fuentes con conocimiento de la vida de Maxwell en Bryan, así como por personas que mantienen contacto con las internas actuales del centro. Algunos detalles también fueron corroborados esta semana por un informante que contactó al principal demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

“La Oficina Federal de Prisiones tiene el deber de garantizar que ningún recluso reciba un trato diferente al de los demás y que ningún recluso sea objeto de actos de violencia mientras esté bajo custodia”, dijo un portavoz de la Oficina Federal de Prisiones cuando se le pidió que comentara los detalles de esta historia.

Otro funcionario del Gobierno de Trump declaró que algunos detalles del trato recibido por Maxwell en Bryan —como el uso de la capilla de la prisión para reuniones privadas— eran “necesarios” para garantizar su seguridad y la de las demás reclusas. El funcionario también señaló que durante un mes se le llevaron las comidas a su celda y que ya no comía sola.

Maxwell volvió a ser noticia el miércoles después de que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicara una gran cantidad de documentos obtenidos del patrimonio de Epstein. Los demócratas del comité destacaron correos electrónicos que Epstein envió a Maxwell y al escritor Michael Wolff en los que mencionaba a Trump en repetidas ocasiones. En julio, Maxwell se sometió a una extensa entrevista de dos días con el vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, durante la cual elogió al presidente y afirmó que nunca lo había visto en una situación inapropiada.

Algunas de las compañeras de celda de Maxwell se han quejado de su traslado a Bryan, y han descubierto que hacerlo tiene consecuencias.

Poco después de que Maxwell llegara a Bryan procedente de un centro penitenciario de máxima seguridad en Florida hace más de tres meses, la directora de la prisión reunió a las internas en una asamblea. Les advirtió que no debían hablar con nadie sobre Maxwell e insistió en que la famosa delincuente recibiría el mismo trato que cualquier otra interna.

Julie Howell, exprofesora de la Universidad Estatal de Tarleton en Texas, condenada a un año de prisión por robar a la universidad, llevaba apenas cinco semanas ingresada en la prisión de Bryan cuando Maxwell llegó a principios de agosto. Ese fin de semana, el esposo de Howell le comentó una pregunta de un reportero del Daily Telegraph sobre la nueva interna de Bryan. Tras consultar el reglamento penitenciario para comprobar si existía alguna prohibición de hablar con periodistas, Howell respondió con un comentario para que su esposo se lo transmitiera al periodista, según fuentes cercanas al caso.

La propia hija de Howell había sido víctima de trata sexual, por lo que la llegada de Maxwell al centro penitenciario de mínima seguridad —que no está destinado a albergar a delincuentes condenados por delitos como los de Maxwell— había sido especialmente preocupante para Howell. “Se supone que este centro alberga a delincuentes no violentos. La trata de personas es un delito violento” declaró al Telegraph . “Como madre de una víctima de trata sexual, me repugna que esté en este centro”.

A los pocos días, Howell fue citada a la oficina del teniente, algo tan inusual que, mientras se dirigía hacia allí, se preguntó si le habría ocurrido algo malo a su marido. Según fuentes, fue reprendida por funcionarios, incluido el director, por haber hecho comentarios sobre Maxwell a la prensa, y se le informó de su traslado.

Poco después de llegar a una prisión de máxima seguridad en Houston, Howell se reunió con otras reclusas. Varias internas que habían estado con ella en Bryan también fueron trasladadas a la prisión de Houston tras expresar su preocupación por Maxwell.

Patrick McLain, abogado de Howell, dijo en respuesta a la solicitud de comentarios de CNN: “Quiero asegurarme de que la Oficina de Prisiones rinda cuentas según sus propias reglas y que no traten a nuestros conciudadanos que están cumpliendo su condena de manera arbitraria o injusta”.

Un funcionario de la administración Trump declaró a CNN que Howell fue apartada de Bryan porque sus comentarios sobre Maxwell representaban un riesgo para la seguridad de la reclusa, una delincuente convicta de alto perfil. Añadió que la reunión pública organizada por la directora de la prisión se debió a las amenazas de muerte contra Maxwell.

CNN se ha puesto en contacto con el abogado de Maxwell para obtener declaraciones.

El Gobierno de Trump no ha explicado por qué Maxwell fue trasladada al centro penitenciario de mínima seguridad, dada la naturaleza de sus delitos. El traslado se produjo poco después de la entrevista de Maxwell con Blanche.

Maxwell ha celebrado en privado el traslado. NBC News informó esta semana que Maxwell escribió en un correo electrónico a un familiar: “Siento como si hubiera caído del espejo de Alicia en el País de las Maravillas. Estoy mucho más feliz aquí y, lo que es más importante, a salvo”.

Según fuentes cercanas, Maxwell casi siempre está sola, ya que se mantiene ocupada con caminatas y trotes en la pista del campamento y dedica mucho tiempo a la lectura.

El denunciante que habló con el principal demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el congresista Jamie Raskin, le dijo que Maxwell había recibido privilegios adicionales, como visitas con acceso a computadoras, y que el director la había estado ayudando personalmente a enviar documentos y correos electrónicos.

El denunciante también informó a Raskin que Maxwell, condenada a 20 años de prisión, está preparando una solicitud de conmutación de pena. Según un correo electrónico que el denunciante compartió con el comité, Maxwell le escribió a su abogada, Leah Saffian, a principios de octubre que planeaba enviar la documentación “a través del director”.

“Me cuesta mantenerlo todo organizado, es muy extenso y tiene muchísimos archivos adjuntos”, dice el correo electrónico de Maxwell, al que tuvo acceso CNN. “Llegarán más para reemplazar a otros… espero que todo tenga sentido”.

Susan Giddings, quien trabajó en la Oficina Federal de Prisiones durante más de 30 años, declaró a CNN que encuentra problemáticos o extraños algunos de los detalles que han surgido sobre la vida de Maxwell en prisión, incluidas las insinuaciones de que el director ha estado facilitando las comunicaciones por correo electrónico de Maxwell, que a Maxwell se le entregaban comidas especiales y que algunos de sus visitantes eran recibidos con una variedad de bocadillos.

Giddings recalcó, sin embargo, que es difícil emitir un juicio sin detalles clave, como si los correos electrónicos que el director ayudaba a Maxwell a enviar eran legales y qué tipo de preocupaciones, si las hubiera, se hubieran planteado sobre el trato que las demás reclusas le daban a Maxwell en Bryan. También afirmó que los antecedentes y la motivación del denunciante eran factores importantes.

“Aunque pudiera parecer que existe algún tipo de favoritismo, podría haber motivos para ello, en función de lo que esté sucediendo. Ese es el reto: ¿Qué más está sucediendo?”, dijo Giddings, quien ahora asesora a personas privadas de libertad a través de la Autoridad Penitenciaria Federal. “Sí, están en prisión, están cumpliendo una condena, pero la agencia también es responsable de su protección”.

Sus compañeras de prisión y los demócratas de la Cámara de Representantes no son los únicos que expresan su preocupación por las condiciones de vida de Maxwell en Bryan. Las víctimas de la trata de personas con fines sexuales de Epstein —muchas de las cuales describen a Maxwell como su principal cómplice— han manifestado su consternación. También les alarma que Maxwell solicite la conmutación de su pena, sobre todo porque Trump no ha descartado la posibilidad de un indulto.

Annie Farmer, víctima de Epstein que testificó haber sido reclutada y agredida sexualmente por Maxwell cuando era adolescente, declaró esta semana que las acciones de Maxwell hasta el momento demuestran que “no siente remordimiento alguno por sus crímenes”.

“Cualquier trato legal especial para Maxwell no solo sería profundamente insultante, sino también sumamente peligroso para las víctimas”, declaró Farmer. “Solicitamos al Departamento de Justicia que descarte definitivamente cualquier indulto o conmutación de pena para Maxwell. Las víctimas de Jeffrey Epstein y Maxwell, quienes sufrieron años de abuso y trata de personas, merecen saber que los responsables rendirán cuentas ante la justicia”.

Las supervivientes de Epstein se reunieron por última vez como grupo en el Capitolio en septiembre, y fuentes informaron a CNN que lo harán de nuevo la próxima semana, justo después de que la demócrata Adelita Grijalva jurara su cargo en la Cámara de Representantes.

Justo después de jurar el cargo el miércoles por la tarde, Grijalva aportó la firma final, crucial para completar una petición que obligaría a votar sobre la legislación que exige al gobierno federal la divulgación de los archivos del caso Epstein. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, anunció que la votación se celebraría la semana siguiente, antes de lo previsto.

