Hospitalizan al líder de los derechos civiles Jesse Jackson, de 84 años

El líder de los derechos civiles, el reverendo Jesse Jackson, ha sido hospitalizado, según un comunicado obtenido por CNN.

Jackson, de 84 años, un protegido del reverendo Martin Luther King Jr., está bajo observación por parálisis supranuclear progresiva (PSP), dijo la Coalición Rainbow PUSH el miércoles por la noche.

“Ha estado controlando esta enfermedad neurodegenerativa durante más de una década”, dijo la organización en un comunicado.

“Inicialmente le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson; sin embargo, en abril del año pasado se confirmó que padecía parálisis supranuclear progresiva (PSP). La familia agradece todas las oraciones en estos momentos.”

La PSP es “un trastorno neurológico poco común que afecta los movimientos corporales, la marcha y el equilibrio, y los movimientos oculares”, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de Estados Unidos .

La enfermedad suele comenzar alrededor de los 60 años y presenta algunos síntomas similares a los de la enfermedad de Parkinson. La mayoría de las personas con PSP desarrollan una discapacidad grave en un plazo de tres a cinco años.

Jackson alcanzó notoriedad nacional en la década de 1960 y ha dedicado más de seis décadas a la defensa de la igualdad racial, la justicia económica y los derechos de voto.

En 1971, fundó Operation PUSH como una forma de mejorar las condiciones económicas de las comunidades negras en todo Estados Unidos.

Más tarde, en 1984, Jackson lanzó la Coalición Nacional Arcoíris con el objetivo de obtener la igualdad de derechos para todos los estadounidenses, según la Coalición Rainbow PUSH.

Unos 12 años más tarde, las dos organizaciones se fusionaron para formar Rainbow PUSH Coalition.

Según su sitio web, los orígenes de la organización se remontan a la Operación Breadbasket de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, fundada por King.

La salud de Jackson atrajo la atención pública en 2017 cuando habló abiertamente sobre su diagnóstico de Parkinson, una enfermedad incurable caracterizada por temblores, rigidez y dificultad de movimiento.

“Mi familia y yo comenzamos a notar cambios hace unos tres años”, escribió Jackson en un comunicado en aquel momento, calificando el reconocimiento de los síntomas de “doloroso” y señalando que el Parkinson fue la enfermedad “que venció a mi padre”.

Dijo que interpretó el diagnóstico como “una señal de que debo hacer cambios en mi estilo de vida y dedicarme a la fisioterapia con la esperanza de frenar la progresión de la enfermedad”.

En 2021, Jackson afrontó varios problemas de salud, entre ellos una cirugía de vesícula y una hospitalización por Covid-19 junto a su esposa. Más tarde ese mismo año, sufrió una caída y se golpeó la cabeza mientras asistía a una reunión en la Universidad de Howard en Washington, y permaneció en el hospital durante la noche en observación.

En julio de 2023, Jackson anunció su retiro como presidente de la Coalición Rainbow PUSH, siendo sucedido por el reverendo Frederick Douglass Haynes III.

Esta noticia ha sido actualizada con información adicional.

