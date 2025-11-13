Exclusivo CNN: Maduro lanza un pedido de paz a Donald Trump: “No más guerras eternas, ¡yes peace!”

Por Stefano Pozzebon, Michael Rios y CNN en Español

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este jueves a CNN que estadounidenses y venezolanos deben “unirse por la paz del continente” e hizo un pedido de paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las crecientes tensiones en el Caribe.

“No a más guerras eternas, no a más guerras injustas, no más Libia, no más Afganistán, que viva la paz”, dijo Maduro durante una marcha de apoyo al gobierno en Caracas, donde recibió preguntas de CNN.

Maduro instó a Estados Unidos a no entrar en otro conflicto prolongado, pidiendo a su pueblo “unirse por la paz del continente”.

Consultado si tenía un mensaje para Trump, dijo: “Mi mensaje es: ¡Yes, peace! ¡Yes, peace! (Nota del editor: Sí a la paz, en inglés)”.

“Estamos ocupados con el pueblo, gobernando con la paz”, aseguró Maduro cuando CNN le preguntó si estaba preocupado por una posible agresión de Estados Unidos.

Desde mediados de agosto Estados Unidos y Venezuela viven una escalada militar en el Caribe, luego de que la Casa Blanca ordenara un despliegue militar no visto en la región desde la invasión de Granada en 1989. El despliegue incluye un portaviones, numerosos barcos de guerras, aviones de combate e infantería de marina.

Washington asegura que se trata de una operación contra el narcotráfico, y acusa al Gobierno de Venezuela de estar controlado por el Cartel de los Soles, al cual designó como organización terrorista. Caracas niega estas acusaciones y asegura que el despliegue busca un cambio de régimen.

En el marco de estas operaciones, las Fuerzas Armadas de EE.UU. han lanzado hasta la fecha 20 ataques contra botes presuntamente cargados con drogas ilícitas en el Caribe y el Pacífico, matando a 80 personas.

El último, ocurrido el lunes, fue anunciado este jueves: cuatro personas murieron luego de que su bote fuera destruido por fuerzas de EE.UU. en el Caribe.

Noticia en desarollo.