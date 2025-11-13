Colonos israelíes incendian mezquita y pintan grafiti en el ataque más reciente en la Ribera Occidental

Zeena Saifi, Ibrahim Dahman, CNN

Colonos israelíes incendiaron una mezquita y la vandalizaron con grafiti en la ocupada Ribera Occidental el jueves, según las autoridades palestinas, en el más reciente de una serie de ataques cada vez peligrosos de colonos contra palestinos.

El Ministerio de Awqaf y Asuntos Religiosos informó que los colonos atacaron la Mezquita Hajjah Hamidah en Salfit, en el norte de la Ribera Occidental, calificándolo de “crimen atroz y un ataque flagrante contra los sentimientos de los musulmanes”.

“El ataque resultó en que partes de la mezquita fueran incendiadas y desfiguradas con grafitis racistas por bandas de colonos, que ejecutan ataques diarios contra sitios sagrados islámicos y propiedades de ciudadanos en medio de una escalada sistemática tanto en la frecuencia como en la naturaleza de estas violaciones”, señaló el comunicado del ministerio.

Imágenes compartidas por el ministerio mostraron inscripciones en hebreo en el exterior de la mezquita que decían: “Mahoma es un cerdo”, en referencia al profeta del islam, y “No tenemos miedo de Avi Bluth”. Bluth es el comandante de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) en la Ribera Occidental, quien emitió un comunicado el miércoles condenando los ataques de colonos y calificando a los perpetradores como “jóvenes anarquistas marginales”.

Las imágenes mostraban partes del interior dañadas por el fuego, con montones de escombros carbonizados esparcidos por el suelo. Las paredes aparecían ennegrecidas por el humo y las marcas de calor, y los vidrios de las ventanas estaban destrozados.

El Ministerio de Asuntos Exteriores palestino denunció el ataque en un comunicado y dijo que “considera al Gobierno israelí plena y directamente responsable de este crimen y sus consecuencias”.

En una declaración a CNN, las IDF reconocieron el ataque, diciendo que enviaron fuerzas al lugar para “revisar el incidente y realizar inspecciones” y transfirieron el caso a la Policía de Israel para su posterior procesamiento.

Las IDF dijeron que “no se identificaron sospechosos”.

Unos 700.000 colonos judíos viven en la Ribera Occidental y Jerusalén Este, territorios que los palestinos quieren para un futuro Estado. Los asentamientos israelíes en los territorios ocupados se consideran ilegales según el derecho internacional.

Los ataques de colonos israelíes contra palestinos y sus propiedades se han disparado este año, especialmente durante la temporada de cosecha de aceitunas en octubre y noviembre. Un informe de las Naciones Unidas publicado la semana pasada encontró que los colonos israelíes lanzaron al menos 264 ataques en octubre, la mayor cantidad desde que la ONU comenzó a rastrear estos incidentes en 2006. Los ataques repetidos han empañado la cosecha de aceitunas de este año.

El martes, decenas de colonos israelíes lanzaron un gran ataque incendiario contra una zona agrícola en la aldea de Beit Lid, en el norte de la Ribera Occidental; incendiaron una nueva fábrica de lácteos y quemaron vehículos y tiendas de campaña en una comunidad beduina cercana.

Imágenes obtenidas por CNN mostraron a los colonos vertiendo gasolina sobre autos y camiones antes de prenderles fuego. El video mostraba humo envolviendo la zona, mientras mujeres palestinas lloraban y los hombres cargaban extintores y cubos de agua en un intento desesperado por apagar los incendios.

CNN visitó el lugar del ataque y vio vehículos calcinados y los daños causados alrededor de la comunidad beduina.

Monjed Aljuneidi, ejecutivo de la empresa Al-Juneidi Dairy and Food Company, dijo que la escena era “indescriptible”. Recordó a decenas de colonos escalando las cercas de la fábrica desde varias direcciones.

“Creo que sólo fue un mensaje para asustarnos, para asustar a nuestros empleados… para tratar de imponer su realidad en el terreno… (pero) continuaremos con las operaciones, no pueden detenernos”, afirmó.

En la cercana comunidad beduina de Deir Sharaf, los residentes dijeron a CNN que al menos cuatro palestinos resultaron heridos y requirieron hospitalización tras el ataque. Dijeron que los colonos los golpearon y mataron a cuatro de sus ovejas.

Nabil Dueis, de quince años, estaba cuidando su ganado cuando los colonos arrasaron la zona.

“Fue aterrador, especialmente para las mujeres y los niños… yo estaba indefenso ante 100 de ellos… necesitamos protección del Estado”, dijo a CNN.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés), los colonos luego atacaron a soldados israelíes y dañaron un vehículo militar israelí.

La policía israelí inicialmente dijo que había arrestado a cuatro sospechosos para ser interrogados tras lo que calificó como “violencia extrema” en el lugar. Pero para la noche del miércoles, la policía informó que había liberado a tres de los sospechosos.

El ministerio de Relaciones Exteriores palestino afirmó que la serie de ataques “confirma el aumento del terrorismo y los crímenes de los colonos, llevados a cabo con el apoyo directo del gobierno de ocupación, como parte de una política sistemática y generalizada destinada a socavar los derechos del pueblo palestino”.

Funcionarios palestinos pidieron a las instituciones internacionales e islámicas que tomen medidas para garantizar la rendición de cuentas.

