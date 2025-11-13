Astronautas chinos regresan a casa después de que un posible impacto con escombros retrasara su vuelta a la Tierra

Por Jessie Yeung, CNN

Tres astronautas chinos regresan a la Tierra este viernes, más de una semana después de su aterrizaje previsto, poniendo fin a una prolongada estancia en el espacio después de que un presunto impacto de escombros dejara una ventana de su nave espacial agrietada.

La tripulación del vuelo espacial Shenzhou-20 debía haber finalizado su misión en la estación espacial Tiangong de China el miércoles pasado. Incluso habían entregado las llaves de la estación espacial a una nueva tripulación que acababa de llegar para su propia misión de seis meses.

En cambio, su viaje de regreso a casa se pospuso “debido a un posible impacto de pequeños desechos espaciales” en su nave, según la agencia de noticias estatal Xinhua.

Después de una espera de nueve días, finalmente regresan a casa en la nave espacial Shenzhou-21 que transportó a la tripulación entrante, según la Agencia Espacial Tripulada de China (CMSA).

Según medios estatales, la nave espacial regresará al sitio de aterrizaje de Dongfeng, en la región de Mongolia Interior, al norte de China.

Los tres astronautas —Chen Dong, Chen Zhongrui y Wang Jie— se encuentran en buen estado de salud y se están llevando a cabo los preparativos para su aterrizaje.

La nave Shenzhou-20, dañada, presentaba una pequeña grieta en la ventana de su cápsula de retorno, probablemente causada por el impacto de escombros, lo que hacía inseguro el regreso de la tripulación, según la CMSA.

El vehículo espacial permanecerá en órbita para realizar experimentos, informó la agencia.

Durante su semana adicional en el espacio, la tripulación continuó trabajando y viviendo junto a los astronautas recién llegados de Shenzhou-21, ya que la estación espacial tiene capacidad suficiente para mantener a dos tripulaciones en órbita, según Xinhua.

La estación Tiangong es una de las dos únicas sedes espaciales operativas, junto con la Estación Espacial Internacional. Desde su finalización en 2022, los lanzamientos bianuales del programa Shenzhou de China han sido motivo de orgullo nacional.

Los recientes avances han permitido a China batir un récord estadounidense del paseo espacial más largo, con una salida de nueve horas, y está a punto de abrir las puertas del Tiangong a extranjeros por primera vez, con planes para recibir a un astronauta de Pakistán el próximo año.

La nueva tripulación a bordo del Shenzhou-21, que ahora no tiene una nave espacial en la que regresar, incluye al astronauta chino más joven enviado al espacio, Wu Fei, de 32 años.

La misión Shenzhou-22, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo año, incluirá a un astronauta que permanecerá más de un año para un “experimento de residencia de larga duración”, informó Xinhua.

El rápido desarrollo de China en la exploración espacial ha generado preocupación en Washington, que compite por volver a enviar un astronauta a la Luna. El Gobierno de Trump prohibió la participación de ciudadanos chinos con visas estadounidenses en programas de la NASA.

La agencia espacial estadounidense conoce bien las dificultades de rescatar astronautas atrapados en el espacio.

Lo que debía ser una breve estancia en la Estación Espacial Internacional se convirtió en una misión de más de nueve meses para dos astronautas estadounidenses a principios de este año, después de que su nave sufriera una avería. Finalmente regresaron a casa en marzo.

Ambos países también compiten en incipientes esfuerzos de creación de instituciones, con los Acuerdos Artemis liderados por Estados Unidos sobre exploración lunar enfrentados a la Estación Internacional de Investigación Lunar liderada por China y Rusia.

Chris Lau y Hassan Tayir, de CNN, contribuyeron a este reportaje.

