¿Por qué amenaza Trump con demandar a la BBC por US$ 1.000 millones?

El ataque de Donald Trump contra los medios de comunicación se internacionalizó esta semana, ya que amenazó con demandar a la BBC por US$ 1.000 millones debido a un documental en el que, según su abogado, hay ediciones “falsas, difamatorias, maliciosas, denigrantes e incendiarias” de un discurso que el presidente de EE.UU. pronunció antes del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

La amenaza podría llevar a la BBC a un abismo financiero y ha profundizado la peor crisis de la radiodifusora pública británica en la historia reciente, generando dudas sobre su futuro en un panorama mediático y político polarizado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que tiene la “obligación” de demandar a la BBC por su edición engañosa de ese discurso.

“Bueno, creo que tengo la obligación de hacerlo… porque no se puede permitir que la gente haga eso”, dijo Trump en una entrevista con Fox News el martes, en sus primeras declaraciones públicas sobre el asunto desde que un abogado que representa al presidente amenazara con demandar a la cadena pública.

Trump afirmó que la BBC había “destrozado” su discurso, “que era un discurso precioso, muy tranquilizador, y lo hicieron parecer radical”.

Esto es lo que necesitas saber.

En octubre de 2024, días antes de las elecciones presidenciales de EE.UU., la BBC emitió un documental titulado “Trump: ¿una segunda oportunidad?”

En ese momento, la película recibió críticas positivas en el Reino Unido – The Guardian la elogió por tomarse en serio a Trump y el fenómeno MAGA – pero atrajo poca atención en Estados Unidos.

Y así podría haberse quedado, de no haber sido por un ahora notorio memorando filtrado, que – entre una letanía de otras quejas sobre la programación de la BBC – reveló cómo, en una pequeña sección, el documental había empalmado comentarios hechos con casi una hora de diferencia por Trump durante su infame discurso del 6 de enero.

“Vamos a caminar hacia el Capitolio y yo estaré allí con ustedes y lucharemos. Lucharemos con todas nuestras fuerzas y si no luchan con todas sus fuerzas, ya no tendrán país”, aparece diciendo Trump.

En realidad, Trump dijo: “vamos a caminar hacia el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas y congresistas mujeres”. Cincuenta y cuatro minutos después, les dijo a sus seguidores que lucharan “con todas sus fuerzas”

En una carta dirigida a un comité parlamentario el lunes, el presidente de la BBC, Samir Shah, se disculpó por lo que calificó de “error de juicio” respecto a cómo se editó el discurso de Trump, lo que admitió que “sí dio la impresión de un llamado directo a la acción violenta”.

La semana pasada, un memorando filtrado a la junta directiva de la BBC de Michael Prescott, exasesor externo del comité de estándares editoriales de la radiodifusora, fue publicado por The Telegraph – un periódico británico, con una línea editorial de derecha, que ha sido hostil a la BBC durante mucho tiempo.

En su memorando, elaborado este verano, Prescott expuso una larga lista de supuestas deficiencias en la cobertura informativa de la BBC, desde un presunto sesgo antiisraelí en su servicio en árabe hasta una inclinación excesivamente progresista en su cobertura de las personas transgénero y sus derechos.

También criticó la edición “completamente engañosa” del discurso de Trump en la película, que se emitió como parte de la serie documental de la BBC “Panorama”. “Si se permite a los periodistas de la BBC editar videos para hacer que la gente ‘diga’ cosas que en realidad nunca dijeron, ¿de qué sirven las directrices de la corporación, por qué se debería confiar en la BBC y adónde llevará todo esto?” escribió.

Experiodistas de la BBC han criticado a la radiodifusora por no enfrentar los cuestionamientos al documental que Shah, el presidente, dijo que habían sido planteados por Prescott y otros en una reunión del comité de estándares editoriales en enero.

“Conocían el problema desde hacía 10 meses antes de que los periódicos publicaran el informe de Prescott”, escribió Mark Urban, editor diplomático del programa “Newsnight” de BBC Two hasta el año pasado, en Substack. “Es un error grave, ¿por qué no lo abordaron antes?”

Incluso cuando se publicó el artículo de The Telegraph, la BBC tardó en actuar. Katie Razzall, editora de medios de la BBC, informó el domingo que una declaración sobre el documental había estado “lista para publicarse durante días”. En cambio, la junta directiva de la BBC decidió disculparse en la carta de Shah al comité parlamentario el lunes. Esa vacilación parece haber sido perjudicial. Solo unas horas después de que se publicara la carta de Shah, la BBC informó sobre la amenaza de demanda de Trump.

Sí. El director general de la BBC, Tim Davie, y la directora ejecutiva de BBC News, Deborah Turness, renunciaron el domingo, en medio de una tormenta creciente por los problemas de parcialidad y sesgo planteados en el memorando Prescott.

En una declaración, Davie admitió que “ha habido algunos errores” por los cuales tenía que asumir la “responsabilidad última”, pero no llegó a mencionar el documental “Panorama”. En un discurso al personal de la BBC el lunes, Davie sugirió que su decisión tenía tanto que ver con la presión acumulada de cinco años en el puesto más alto como con el manejo del memorando Prescott en sí.

Turness, quien supervisaba la división de noticias, dijo que la controversia en torno a la película había “alcanzado un punto en el que está causando daño a la BBC”.

“La responsabilidad recae en mí”, dijo en su declaración de renuncia.

A pesar de admitir errores, Turness respondió a las acusaciones de sesgo deliberado. “Quiero dejar absolutamente claro que las recientes acusaciones de que BBC News es institucionalmente parcial son incorrectas”, afirmó.

La emisora recibe financiamiento público pero no es propiedad del Estado. Una “carta real”, que estableció la BBC como una corporación pública en 1927, garantiza su libertad editorial e independencia del Gobierno.

Se financia mediante una “tasa de licencia”, un pago anual de £ 174.50 (US$ 299) que se cobra a cualquier hogar que vea televisión en vivo, grabe programas o use BBC iPlayer, el servicio de streaming de la emisora. Es un delito penal no pagar la tasa.

Desde su fundación, la misión de la BBC ha sido “actuar en interés público” y proporcionar “contenido imparcial, de alta calidad y distintivo” para “informar, educar y entretener” a su audiencia.

De manera más profunda, la BBC funciona como una especie de pegamento nacional, situándose junto a instituciones como la monarquía, que supuestamente deben estar por encima de la política y proporcionar un punto de referencia común para todo el país.

Nominalmente, sí. La tasa de licencia se supone que libera a la BBC de las restricciones comerciales que enfrentan otros medios, lo que lleva a muchos a adaptar su contenido a la inclinación política de su audiencia.

Pero la postura de imparcialidad se ha vuelto difícil de mantener. En los últimos años, la BBC ha enfrentado acusaciones de sesgo tanto de la izquierda como de la derecha, y un panorama político polarizado y un ecosistema mediático fragmentado han hecho más difícil alcanzar la ambición cada vez más legendaria de representar una voz singular y no partidista a través de los televisores y radios del país.

La BBC ha sido criticada durante mucho tiempo por sus rivales mediáticos comerciales, que le reprochan su estatus protegido y financiado públicamente; y por políticos, mayormente de derecha, que se oponen a la tasa de licencia obligatoria y piensan que la BBC debería competir por su audiencia en el libre mercado como sus competidores.

“La BBC ha sido institucionalmente parcial durante décadas”, dijo el lunes Nigel Farage, líder del incipiente partido antiinmigración Reform UK, pidiendo “una BBC mucho más reducida”.

Farage dijo que habló con Trump sobre el informe “Panorama” la semana pasada. “Él solo me dijo: ‘¿así es como tratan a su mejor aliado?’”

En una carta a la BBC, un abogado de Trump dijo que la emisora difamó al presidente al editar “intencionada y engañosamente” la película “Panorama” para mostrarlo interfiriendo en las elecciones presidenciales. Aunque el equipo de Trump no señaló el error en ese momento, el abogado dijo que esto causó al entonces candidato “un daño financiero y reputacional abrumador”.

Trump quiere que la BBC retire el documental, emita una disculpa y lo “compense adecuadamente” por el supuesto daño causado. Se le ha dado a la BBC hasta el viernes a las 5 p.m., hora de Miami, para responder.

La carta dice que si no se cumplen esas demandas, “el presidente Trump no tendrá otra alternativa que hacer valer sus derechos legales y equitativos, todos los cuales se reservan expresamente y son irrenunciables, incluso mediante la presentación de una acción legal por no menos de US$ 1.000 millones en daños”.

Probablemente no. La BBC recaudó £ 5.9 mil millones (US$ 7.8 mil millones) en ingresos en el último año fiscal, principalmente de los pagos de la licencia (£ 3.8 mil millones), el resto proviene de actividades comerciales.

Cerró el año con reservas de efectivo de £ 477 millones (US$ 627 millones), un poco más de la mitad de la cantidad por la que Trump amenazó con demandar.

Cualquier pago a Trump, incluso uno significativamente menor que su extravagante demanda, aumentaría las presiones financieras que enfrenta la BBC. Con la carta real expirando en 2027, su administración podría haber sido optimista de que el Gobierno laborista favorable a la BBC de Keir Starmer la renovaría felizmente por otra década. La más reciente crisis podría hacer que el Gobierno sea cauteloso a la hora de pedir al público británico que siga pagando por un servicio que muchos han llegado a resentir en una era de alternativas de streaming más baratas.

En el Reino Unido y en muchos estados de EE.UU., un caso de difamación debe iniciarse dentro de los 12 meses posteriores a la supuesta difamación. En Florida, una víctima tiene 24 meses para presentar una queja.

Aun así, presentar el caso en Florida complicará el argumento de Trump, según Mark Stephens, un abogado de medios del Reino Unido en Howard Kennedy, una firma en Londresd

“La pregunta clave es: ¿daña esto su reputación?” dijo Stephens a CNN. “Tendrá que demostrar que alguien en Florida vio este ‘Panorama’ y pensó peor de él. (…) ¿Eso lo rebajó en la estima de personas sensatas?”

Sí, varias veces. El año pasado, ABC acordó pagar US$ 15 millones en un acuerdo con Trump en su demanda por difamación contra la cadena y el presentador George Stephanopoulos.

En julio, Paramount, la empresa matriz de CBS News, también acordó pagar US$ 16 millones para resolver una demanda presentada por Trump sobre una entrevista de “60 Minutes” con la entonces vicepresidenta Kamala Harris el otoño pasado. Al igual que con la BBC, la queja de Trump fue sobre la edición del programa; afirmó que el intercambio con Harris fue editado deliberadamente para beneficiarla a ella y perjudicarlo a él.

Analistas dijeron que probablemente Paramount acordó resolver ese caso para completar una lucrativa fusión con Skydance Media, que el Gobierno de Trump aprobó formalmente en julio.

Stephens, el abogado, dijo que Trump podría encontrar más difícil lograr que la BBC acepte un acuerdo, ya que “no tiene el tipo de influencia” sobre la emisora que tenía sobre Paramount.

