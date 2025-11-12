Más de 30 muertos y decenas de heridos por la caída de un autobús al vacío en Perú

Por Jimena De La Quintana, CNN en Español

Más de 30 personas murieron tras la caída de un autobús a un abismo en Perú. El incidente ocurrió en Arequipa, en la provincia de Camaná. Walter Oporto, gerente regional de Salud de Arequipa, dijo al medio RPP que además hay más de una decena de personas heridas que están siendo atendidas en diferentes centros de salud de la zona.

El autobús cayó a un barranco a la altura del kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur durante la madrugada de este miércoles, luego de chocar con una camioneta, según la agencia estatal de noticias Andina.

Noticia en desarrollo

