Mueren al menos 12 personas en una explosión frente a un tribunal en Islamabad, Pakistán

Por Sophia Saifi y Azaz Syed, CNN

Una inusual explosión en la capital de Pakistán, Islamabad, dejó 12 muertos y 20 heridos este martes, según informó a la prensa el Instituto de Ciencias Médicas del país.

Una fuente de seguridad en Pakistán declaró a CNN que la explosión cerca del Tribunal Superior de la ciudad se está investigando como un ataque suicida.

Islamabad requiere un alto nivel de seguridad para entrar y salir de la ciudad, con zonas de seguridad específicas en toda la capital.

La explosión tuvo lugar en el estacionamiento del concurrido complejo judicial de la ciudad, en un distrito lleno de oficinas gubernamentales de alto rango.

Nadie se ha atribuido la responsabilidad del ataque todavía, pero una declaración emitida por una fuente de seguridad a CNN afirma que personas asociadas con los talibanes afganos e India habrían sido los responsables.

El atentado se produce menos de un día después de que un grupo de militantes asaltara un colegio militar en el noroeste de Pakistán.

