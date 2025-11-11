El premio mayor de Mega Millions se eleva a US$ 900 millones, el octavo más grande en la historia del juego

Por Lily Hautau, CNN

El premio mayor de Mega Millions para el sorteo de este martes por la noche aumentó a US$ 900 millones, el octavo más grande en la historia del juego.

Los ganadores pueden elegir entre un pago único de US$ 415,3 millones o una anualidad pagada durante 30 años, con un pago inmediato seguido de 29 cuotas anuales que aumentan un 5 % cada año, según Mega Millions.

Las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 23, mientras que las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 290,5 millones.

Si no hay ganador esta noche, el próximo sorteo se realizará el viernes a las 11 p.m. (hora de Miami), y se espera que el premio mayor supere los US$ 1.000 millones.

Los cambios realizados en Mega Millions en abril aumentaron el precio del boleto en más del doble, pero mejoraron levemente las probabilidades de ganar. Cada boleto cuesta US$ 5 por jugada e incluye multiplicadores de 2x, 3x, 4x, 5x y 10x.

La mitad de lo recaudado por cada boleto permanece en el estado donde se vendió. En Georgia, los fondos de la lotería han contribuido con más de US$ 29.800 millones a la educación desde que comenzó el programa, apoyando a millones de estudiantes desde preescolar hasta la universidad, de acuerdo con la Lotería de Georgia.

Mega Millions, que se vende en 45 estados, Washington y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, es el juego de premios mayores multijurisdiccional más jugado del país y la única lotería con siete premios mayores que superan los US$ 1.000 millones.

La ganancia más reciente de más de US$ 1.000 millones ocurrió en diciembre, cuando un ganador reclamó US$ 1.269 millones antes de impuestos. El récord actual del premio mayor más alto de Mega Millions es de US$ 1.600 millones, otorgado a un ganador anónimo en Florida en 2023.

Los premios deben reclamarse a través de la oficina estatal de la lotería y están sujetos a impuestos federales y estatales. Algunos estados permiten que los ganadores permanezcan en el anonimato.

