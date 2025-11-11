Crece la presión para liberar a pingüinos “atrapados en un sótano” de un acuario de Londres

Por Jack Guy, CNN

Docenas de legisladores británicos han pedido la liberación de 15 pingüinos “atrapados” en un acuario de Londres sin acceso a la luz del día ni al aire fresco, afirmando que sus condiciones de vida son “totalmente inaceptables”.

Los 15 pingüinos papúa están alojados en un recinto en el Sea Life London Aquarium, ubicado junto al río Támesis, a poca distancia del Parlamento.

El acuario, propiedad de Merlin Entertainments, inauguró su exhibición de pingüinos en mayo de 2011, según la agencia de noticias PA Media del Reino Unido.

Los activistas dicen que los pingüinos “son una pequeña colonia, en un recinto diminuto que no satisface sus necesidades físicas y sociales y no les permite disfrutar de sus comportamientos naturales”.

“Su recinto ofrece solo dos metros de profundidad para bucear, una fracción lamentable de los 180 a los que pueden sumergirse en la naturaleza”, afirman los defensores de los animales en una petición que ha sido firmada por más de 37.000 personas.

Ahora, más de 70 miembros del parlamento han firmado una carta enviada al Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA), pidiendo al Gobierno que “considere si los pingüinos deberían ser reubicados en una instalación más adecuada y mejor alineada con sus necesidades conductuales, ecológicas y fisiológicas”, informó PA Media.

La carta fue coordinada por David Taylor, un legislador del partido gobernante Laborista.

“No es británico mantener a los pingüinos atrapados en un sótano sin luz natural ni aire fresco. Ningún animal debería vivir así, con sus derechos aparentemente intercambiados por dinero en efectivo”, dijo Taylor.

Otro firmante, Danny Chambers, un legislador del partido Liberal Demócrata, dijo que los pingüinos estaban en condiciones “totalmente inaceptables”.

“Se les niega el aire fresco, la luz natural y el espacio que necesitan para prosperar”, dijo.

La campaña para liberar a los pingüinos y para cesar todos los programas de cría en el acuario ha ganado fuerza en los últimos meses.

El locutor y activista ambiental Chris Packham asistió a una protesta frente al acuario el mes pasado, calificando las condiciones de vida de “completamente obscenas”, y añadió: “no debe continuar”.

“Estos 15 pingüinos están actualmente alojados bajo tierra sin acceso a la luz del día ni al aire fresco en un sótano que ha mantenido pingüinos de forma continua desde mayo de 2011. Un pingüino, Polly, ha estado allí durante más de 14 años”, dijo Packham en la publicación en redes sociales.

Un portavoz del equipo de Conservación, Bienestar y Educación de Merlin Entertainments dijo en un comunicado que cuenta con un equipo de especialistas que garantiza que los pingüinos estén “sanos y prosperando”.

La instalación donde se alojan los pingüinos fue diseñada en conjunto con veterinarios y especialistas en pingüinos, agregaron, y dijeron a PA Media que el lugar está en la planta baja del acuario y no en el sótano.

“Liberarlos en la naturaleza simplemente no es una opción segura para estos pingüinos, que siempre han vivido bajo cuidado humano”, dijo el portavoz.

“Es un tema complejo. Hay mucho que considerar, y tomamos cada decisión en serio, siempre guiados por lo que es mejor para los animales”.

Un portavoz de DEFRA dijo a CNN en un comunicado: “este Gobierno está comprometido con los más altos estándares de bienestar animal. Recientemente lanzamos una reforma de los estándares de bienestar en zoológicos para fortalecer las protecciones y garantizar que todos los animales, incluidos los pingüinos papúa, sean atendidos de acuerdo con las mejores prácticas”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.