Comienzan a llegar a Michoacán los primeros militares del plan para contener la violencia

Por EFE

Un primer grupo de 300 agentes del Ejército y de la Guardia Nacional de México llegó este lunes a la XXI Zona Militar, con sede en Morelia, capital del estado de Michoacán, como parte del Plan Michoacán por la paz y la justicia para contener la violencia y combatir a cárteles del narcotráfico.

El general Juan Bravo Velázquez, comandante de la XXI Zona Militar, confirmó a medios que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) enviará a ese estado del oeste del país un total de 1.980 soldados del Ejército y de la Guardia Nacional.

Este despliegue forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que el domingo presentó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como respuesta a la ola de violencia que padece el estado y que tuvo su punto crítico con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de la ciudad Uruapan, la segunda en importancia económica en Michoacán, solo detrás de la capital Morelia, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

En total, las Fuerzas de Seguridad que pretende desplegar el Gobierno mexicano son un total de 10.506 agentes, quienes se sumarán a 1.782 agentes de la Secretaría de Marina.

Los integrantes de la distintas agencias de seguridad serán comisionados a actividades de investigación y combate al crimen organizado, principalmente en los municipios de Uruapan y Apatzingán, en este último donde el 19 de octubre fue asesinado Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.

El personal del Ejército y de la Guardia Nacional trabajará con cinco helicópteros, 1.031 vehículos terrestres artillados, 18 drones, un sistema aéreo no tripulado, tres vehículos antiminas y equipo antidrones.

En tanto, los agentes de la Marina patrullarán aguas de Pacífico y los municipios costeros de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, con seis buques y embarcaciones, ocho helicópteros, cuatro aviones y cinco sistemas aéreos no tripulados, además de 108 vehículos terrestres.

En el caso de la región de Uruapan, autoridades han identificado la operación de las organizaciones criminales autodenominadas como Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Los Blancos de Troya y Pueblos Unidos.

En Apatzingán y municipios colindantes, enlistados en la región conocida como Tierra Caliente de Michoacán, operan dos alianzas de cárteles del narcotráfico que mantiene una cruenta lucha entre sí.

Uno de estos grupos está conformado por el CJNG, Los Blancos de Troya, Los Viagras y el Cártel de Acahuato; la segunda alianza está formada por los cárteles de Tepalcatepec, de Los Caballeros Templarios y Cártel de Los Reyes.

El domingo, al presentar el plan, la presidenta Sheinbaum explicó que “se trata de una estrategia integral” que sostiene “la seguridad con estrategia, acciones, justicia, garantizando los derechos del pueblo de Michoacán y del pueblo de México a la educación, la salud, el acceso a vivienda y empleo digno. Es decir, desarrollo con justicia y bienestar”.

Precisó que el plan tiene una inversión de 57.000 millones de pesos (unos US$ 3.090 millones) y consta de 12 ejes con más de 100 acciones.

En la presentación del plan en el Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que la seguridad en el estado “es una prioridad nacional” y que esta semana visitarán Uruapan tras la petición de la nueva alcaldesa Grecia Quiroz, viuda de Manzo.

