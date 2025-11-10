Las 5 cosas que debes saber este 10 de noviembre: cierre del Gobierno, plan Michoacán, violencia carcelaria en Ecuador, CELAC

Por CNN en Español

Nueva ola de violencia carcelaria en Ecuador. La presidenta de México revela plan millonario contra la violencia en Michoacán. ¿Cómo han cambiado los roles de las agencias federales en la batalla migratoria de Trump? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Un bloque clave de ocho demócratas centristas del Senado ayudó el domingo a avanzar un acuerdo de financiamiento para reabrir el Gobierno a cambio de una votación futura sobre la extensión de los subsidios mejorados del Affordable Care. Ese acuerdo incluiría una nueva medida provisional para extender el financiamiento del Gobierno hasta enero, poniendo fin al cierre más largo en la historia del país, y estaría vinculado a un paquete más amplio para financiar completamente varias agencias clave.

El Gobierno del presidente Donald Trump, que se ha comprometido a llevar a cabo el mayor programa de deportaciones de la historia de Estados Unidos, ha reclutado a varias agencias federales para reforzar las operaciones de control migratorio en todo el país. De ICE a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, pasando por la Guardia Costera, así es como ha cambiado el trabajo de los agentes para cumplir con el propósito del mandatario.

Al menos 27 presos murieron el domingo por asfixia en el Centro de Privación de Libertad de Machala, ubicado en la provincia de El Oro, en el sur de Ecuador, informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI). Horas antes, en la misma cárcel, el SNAI reportó la muerte de cuatro reclusos tras un proceso de “reorganización de los privados de libertad en la nueva cárcel de máxima seguridad”.

El presidente Donald Trump indultó a una larga lista de sus aliados políticos por su apoyo o participación en supuestos planes para anular las elecciones presidenciales de 2020, según el abogado de indultos del Departamento de Justicia, Ed Martin. Entre las decenas de nombres hay figuras destacadas como los abogados Rudy Giuliani y Sidney Powell y el ex secretario general de la Casa Blanca Mark Meadows.

La IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) reclamó “el pleno cumplimiento del derecho internacional” en la lucha contra el narcotráfico, y así lo hizo constar en la “Declaración de Santa Marta”, adoptada el domingo al concluir la reunión de los dos bloques.

Mundial Sub-17: Argentina arrolla, Venezuela se clasifica

Otros equipos latinoamericanos no tienen su futuro tan claro y saldrán a jugar una “final” anticipada este lunes y martes.

Llega a Manhattan el árbol de Navidad del Rockefeller Center

El árbol de este año es un abeto noruego de 23 metros de altura proveniente de East Greenbush, un suburbio de Albany, en el norte del estado.

Dedicó su carrera a atender a pacientes terminales. Ahora, su historia busca impulsar el debate sobre la eutanasia en México

El documental “El último viaje” cuenta la historia del médico y tanatólogo Federico Rebolledo, quien dedicó alrededor de 40 años de su carrera a ayudar tanto a sus pacientes como a sus familias a enfrentar la muerte y sus efectos.

US$ 3.090 millones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer el domingo el Plan Michoacán destinado a contener la violencia que azota al estado, en el que se invertirán unos US$ 3.090 millones. Estas son las acciones principales que contempla.

“Totalmente mi decision”

— Lo dijo Tim Davie, el ejecutivo más alto de la BBC, tras renunciar a su cargo en medio de un escándalo por imágenes manipuladas de un discurso de Trump.

Abuchean a Trump en el partido de NFL al que asistió

Muchas personas abuchearon al presidente Donald Trump cuando apareció en la pantalla del estadio Northwest Stadium durante un partido de la NFL entre los Washington Commanders y los Detroit Lions.

🧠 La respuesta del quiz es: B. New Glenn. El cohete de 98 metros espera impulsar dos naves espaciales en un largo viaje a Marte.

