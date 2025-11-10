La fiesta grande del fútbol mexicano ya está lista: la Liga MX se prepara para su postemporada

Por Cesar Lopez, CNN en Español

La fiesta grande del fútbol mexicano ya está servida. La liguilla del Torneo Apertura conoce sus emparejamientos y lo primero por jugar estará en el llamado “play-in”, que define a los dos últimos clasificados a los cuartos de final.

Los dos cupos disponibles en esta fase se los disputarán los equipos que terminaron entre el séptimo y décimo lugar: los Xolos de Tijuana, Juárez FC, el Pachuca y los Pumas de la UNAM.

Esta será la primera vez que los equipos de la frontera se midan en esta serie definitoria de un torneo corto de la Liga MX. El ganador de este duelo irá contra los Tigres de la UANL en cuartos de final.

Los Xolos, dirigidos por el uruguayo Sebastián “Loco” Abreu, lograron imponerse 2-0 al Atlas en la última fecha y aseguraron el séptimo lugar luego de sumar seis victorias, seis empates y cinco derrotas en la campaña regular.

El equipo de Juárez, por su parte, pudo mantenerse en la octava posición, pese a caer en su último partido frente a los Gallos Blancos de Querétaro.

En la fase regular ambos equipos se enfrentaron el 25 de julio y empataron a un gol.

Fecha: jueves 20 de noviembre en el Estadio Caliente (Tijuana).

El Pachuca de Jaime Lozano, que tuvo todo para haber asegurado un pasaje directo, se derrumbó en las últimas cinco fechas sumando apenas dos puntos de los 15 en disputa y su panorama no parece alentador, tras sumar dos derrotas al hilo.

Ahora, los tuzos enfrentarán a unos Pumas dirigidos por Efraín Juárez, que llegan con el impulso de haber obtenido su pase con dos victorias consecutivas, en lo que fue una lucha apretada con el Santos Laguna y el Querétaro por ese décimo lugar.

Fecha: jueves 20 de noviembre en el Estadio Hidalgo (Pachuca).

El ganador entre el Pachuca y los Pumas deberá enfrentar al perdedor del Xolos-Tijuana, para acceder al octavo lugar.

De esta llave se conocerá el rival del líder de la campaña regular y campeón del Torneo Clausura 2025: el Toluca.

Los Diablos Rojos, junto a Tigres, Cruz Azul y América, mantuvieron una enconada pelea por el liderato hasta la última fecha, pero la máquina cementera y las águilas sucumbieron ante la posibilidad en la última jornada.

Los cuartos de final, que serán a partir del 26 de noviembre, ya tienen dos juegos definidos: el del Cruz Azul contra las Chivas Rayadas de Guadalajara y el del América ante el Monterrey.

Toluca (1) vs. (Ganador play-in)

Tigres UANL (1) vs. (Ganador Xolos-Tijuana)

Cruz Azul (3) vs. Chivas de Guadalajara (6)

América (4) vs. Rayados de Monterrey (5)

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.