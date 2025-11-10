Cupones alimenticios del SNAP: Gobierno de Trump dice que continuará su caso ante la Corte Suprema

Por John Fritze, CNN

La administración Trump informó este lunes a la Corte Suprema de EE.UU. que continuará luchando para retener la totalidad de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) a los estados durante el cierre parcial del Gobierno, manteniendo así en curso un caso de gran repercusión que probablemente sería desestimado si reabren las agencias federales.

El Gobierno de Trump decidió impugnar una orden judicial que le exigía utilizar US$ 4.000 millones de dólares de otro fondo para pagar la totalidad de los beneficios del SNAP. El viernes, la jueza Ketanji Brown Jackson suspendió temporalmente dicha orden judicial, lo que en la práctica permite al Gobierno pagar beneficios reducidos durante unos días mientras los tribunales analizan el caso, que avanza rápidamente. Estos pagos reducidos se financian con fondos de contingencia separados.

Dos acontecimientos importantes tuvieron lugar durante el fin de semana: un tribunal de apelaciones en Boston ratificó la orden judicial que exigía el pago completo. Y el Senado avanzó hacia un acuerdo que podría poner fin al cierre histórico del Gobierno.

¿Qué podría suceder a continuación? Por ahora, la orden de Jackson que bloquea los pagos completos permanece vigente —a pesar del fallo del tribunal de apelaciones— hasta el martes por la noche. Si el cierre del Gobierno no termina para entonces, Jackson podría extender su orden, o la Corte Suprema en pleno podría decidir qué hacer con la solicitud de emergencia de Trump. Si el flujo de fondos gubernamentales se reanuda para el martes, entonces la apelación pendiente ante la Corte Suprema probablemente se desestimaría por improcedente.

“Esa propuesta, si finalmente es aprobada por ambas cámaras del Congreso y firmada por el presidente, pondría fin al cierre y dejaría sin efecto esta solicitud”, declaró el procurador general, D. John Sauer, ante la Corte Suprema en su carta.

Pero, por ahora, indicó Sauer en la carta, la administración continuará luchando para retener la totalidad de los beneficios.

