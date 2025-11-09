Detrás de la redada mortal en Río de Janeiro: las redes criminales multimillonarias de Brasil

Por Alessandra Freitas, CNN

Vehículos blindados retumbando por calles estrechas. Disparos de rifles en intensos tiroteos. Helicópteros y drones armados atacando desde arriba. Soldados con equipo militar involucrados en combates violentos. Cuerpos esparcidos en calles ensangrentadas.

Estas podrían ser escenas de una zona de guerra. Pero el 28 de octubre, ocurrieron no en un campo de batalla desolado sino en las afueras de Río de Janeiro, una ciudad más conocida por su impresionante costa y su animada escena de bossa nova.

La “Operación Contención” llevó a 2.500 agentes de policía, soldados y francotiradores a las laderas de las favelas Complexo da Penha y Complexo do Alemão de Río, hogar de aproximadamente 110.000 personas.

Su objetivo era el Comando Vermelho (CV), una organización criminal que ha gobernado estos barrios marginales en las colinas durante décadas. Durante la operación, al menos 117 presuntos atacantes armados y cuatro agentes de policía fueron murieron, y unas 100 personas fueron arrestadas. Las autoridades indicaron que incautaron 118 armas, incluidos 91 rifles y 14 artefactos explosivos, así como una tonelada de drogas.

La redada fue el resultado de una investigación de un año sobre el Comando Vermelho y fue causada en parte por la expansión de la banda en nuevos territorios, un reciente aumento de la violencia y un esfuerzo de las autoridades por reafirmar el control estatal.

Los funcionarios calificaron la redada como un éxito. Pero con al menos 121 muertos, y los informes preliminares situando la cifra en 132, la operación recibió duras críticas de grupos locales e internacionales de derechos humanos.

También dejó al descubierto una profunda división sobre cómo enfrentar a los arraigados sindicatos del crimen organizado en Brasil.

“No es la primera vez que vemos sangre derramada por un ‘bien mayor’”, dijo Thainã de Medeiros, quien vivió 35 años en el Complexo da Penha. “Pero ese ‘bien’ nunca llega”.

Ahora, como organizador comunitario y miembro de un colectivo antiviolencia que trabaja en la favela, Medeiros no es ajeno a cómo el Comando Vermelho infunde miedo en sus territorios. “Uno camina y ve gente con rifles grandes en cada esquina, parados en tu puerta con granadas y pistolas”, dijo. “Nadie se siente seguro. Y siempre existe el riesgo de inestabilidad, de otra operación como esta”.

Las bandas también “determinan quién entra y opera dentro de las comunidades”, dijo Rafael Alcadipani, miembro del Foro Brasileño de Seguridad Pública, un grupo cívico sin fines de lucro. “Las empresas de internet, por ejemplo, tienen que pagarles una cuota para ofrecer servicio en la zona. Ellos otorgan permisos para que la gente construya casas, no el gobierno”.

El aumento de la violencia, el armamento y el control de las bandas en las favelas ha hecho cada vez más difícil que los funcionarios gubernamentales y la policía accedan a estas áreas.

“El Estado abandona estas comunidades, y luego las bandas terminan ganando aún más control”, comentó Alcadipani.

Las organizaciones criminales de Brasil también han extendido su alcance de la economía ilegal a la política mediante la compra de votos, la violencia, la intimidación y el financiamiento de candidatos políticos, según han demostrado estudios e investigaciones policiales, lo que les ha ayudado a convertirse en una de las bandas más poderosas de Sudamérica.

Luiz Lima, un congresista de tendencia derechista que representa a Río, defendió la redada del 28 de octubre como inevitable.

“Fue una operación necesaria”, dijo Lima a CNN. “Lo que pasó ese día —117 criminales muertos— ocurre todos los días en Brasil. Con más de 38.000 homicidios el año pasado, eso son 106 muertes al día”, afirmó.

Lima insistió en que la opinión pública respalda una postura más dura y que la gran mayoría de los habitantes de las favelas apoyaron la operación.

“La gente que vive allí es extorsionada”, dijo. “Sus comercios son extorsionados. Las mujeres son violadas por los traficantes. Es insoportable”.

Por su parte, Daniela Fichino, subdirectora del grupo de derechos humanos Justicia Global, culpa a “una política estatal que define a toda una población como desechable”. Agregó: “Brasil no tiene pena de muerte, y sin embargo el Estado actúa como si la tuviera: encuentra, procesa y ejecuta simultáneamente a jóvenes negros y pobres bajo la bandera de la seguridad pública”.

El resultado, según Fichino, es “un ciclo perpetuo de guerra que refuerza las mismas estructuras criminales que dice desmantelar”.

El debate sobre soluciones duraderas revela la complejidad de cómo las organizaciones criminales se han vuelto tan poderosas, entrelazándose con casi todos los niveles de la sociedad brasileña a lo largo del tiempo.

El Comando Rojo fue fundado en 1979 dentro de una prisión en una isla frente a la costa de Río, la Penitenciaría Cândido Mendes, donde delincuentes comunes estaban encarcelados junto a presos políticos de izquierda opuestos a la dictadura militar brasileña que gobernó el país de 1964 a 1985. En esas duras condiciones, lo que comenzó como una alianza informal para protección pronto se convirtió en una red organizada.

Uno de sus fundadores, William da Silva Lima, pasó más de 30 años tras las rejas tras ser condenado por robo a mano armada, extorsión y secuestro. En prisión, se convirtió en portavoz de otros reclusos y negociaba con las autoridades.

Las deplorables condiciones dentro de la Cândido Mendes del siglo XIX —conocida desde hace mucho entre los reclusos como el “Caldero del Infierno”— empujaron a los presos a organizarse en resistencia, escribió da Silva Lima en su libro de 2010, donde relata el origen del Comando Rojo y su papel en la creación del grupo criminal organizado brasileño.

Cuando los presos políticos fueron liberados en 1979, escribió da Silva Lima, los miembros de lo que entonces se llamaba la Falange Vermelha, o Falange Roja, comenzaron a orquestar fugas masivas y a invertir en el incipiente comercio de cocaína.

Para 1985, el Comando Rojo controlaba aproximadamente el 70 % de todos los puntos de venta de drogas en Río, y comenzaron las mortales guerras territoriales de la ciudad con otras facciones.

Según Márcio Sérgio Christino, fiscal criminal del estado de São Paulo y autor de un libro sobre las bandas, aunque el Comando Rojo es la facción más antigua de Brasil, no es la más grande, aunque su reciente expansión muestra que busca lograr ese objetivo. Su principal obstáculo no es la policía ni el gobierno, dijo, sino una facción rival: más grande, mejor organizada y altamente influyente en Sudamérica.

El Primeiro Comando da Capital (PCC), o Primer Comando de la Capital, es una organización criminal creada en 1993 que también tiene su origen en una prisión: la Penitenciaría de Taubaté, en São Paulo. Sus fundadores fueron sobrevivientes de la masacre de Carandiru del año anterior, cuando 111 reclusos fueron asesinados por la policía militar.

No fue sino hasta febrero de 2001 cuando el grupo reveló todo su alcance. En lo que se conoció como la “gran rebelión”, miembros del PCC coordinaron motines en 29 cárceles simultáneamente. Participaron unos 27.000 reclusos, dejando al menos 16 muertos y 77 heridos, entre los encarcelados y agentes de policía. Al final del motín, que duró 27 horas, la bandera del PCC —negra y blanca, algunas acompañadas de carteles hechos a mano que decían “paz y justicia”— ondeaba en las penitenciarías de São Paulo. El mensaje era claro: el Estado había perdido el control.

“Al principio, su enfoque era… controlar el ambiente carcelario”, explicó Christino. “Luego empezaron a crecer, a organizarse, y uno de sus principales pilares se convirtió en el tráfico de drogas”.

Para obtener un suministro de cocaína de mayor calidad, el PCC se expandió hacia los estados fronterizos de Brasil con Bolivia y Paraguay, dos de las principales fuentes de cocaína de Sudamérica. Con el mercado de EE.UU. ya dominado por México y Colombia, los productores de cocaína en la Bolivia sin litoral se enfocaron en llegar a Europa, y se llegó a un acuerdo.

“Bolivia acordó vender solo al PCC”, dijo Christino. “A cambio, el PCC se encargaba del transporte, la logística y las ventas, hacia Europa, África y más allá”.

Hasta entonces, el Comando Rojo y el PCC no eran enemigos. Pero su frágil coexistencia colapsó cuando el Comando Rojo, bloqueado en Bolivia, se volcó hacia Perú y construyó un comercio de cocaína que opera casi exclusivamente dentro de Brasil. En particular, la banda llegó a dominar las rutas de suministro a través de la parte norte del país, utilizando los principales ríos y sus afluentes en la región amazónica.

La disputa por estas rutas desató una serie de motines y masacres en cárceles del norte de Brasil, dijo Christino.

“Si miras esos levantamientos — decenas, a veces cientos de muertos, incluso canibalismo — todo eso era por las rutas”, dijo. “Era una guerra territorial”.

Ahora los sindicatos criminales se enfrentan por el control de las carreteras, los ríos y las cárceles de Brasil, mientras se expanden a otros ámbitos delictivos.

Un estudio de 2025 del Foro Brasileño de Seguridad Pública encontró que bandas como el Comando Rojo y el PCC generaron 146.800 millones de reales brasileños (US$ 27.000 millones) en 2022 a través del comercio ilegal de oro, combustible, alcohol y cigarrillos — casi 10 veces más que por el tráfico de cocaína, que se estimó en 15.000 millones de reales (US$ 2.800 millones).

También participan en lavado de dinero e invierten en empresas constructoras, compañías de transporte, distribuidoras de combustible e incluso en mercados de criptomonedas para blanquear miles de millones de reales en ganancias ilícitas.

Investigaciones del Ministerio Público de Río de Janeiro muestran que los líderes de las bandas continúan emitiendo órdenes desde la cárcel — a través de mensajes codificados, cartas y aplicaciones encriptadas.

Aunque los internos de alto perfil han sido aislados en celdas individuales, el flujo de información nunca se detiene por completo, dijo Christino. “No existe el aislamiento absoluto”, afirmó. “Los celulares siguen entrando, y cuando no, los mensajes viajan por medio de abogados o visitantes. Siempre hay una manera”.

En una declaración a CNN, la Secretaría de Administración Penitenciaria del Distrito Federal aseguró que “las unidades de inteligencia operan en estrecha coordinación con otras fuerzas de seguridad y el poder judicial para vigilar a los internos vinculados a facciones”. Trabajan para determinar la posición del interno en la jerarquía y aislar a los líderes “para evitar que emitan órdenes”, dijo la secretaría.

A pesar de estas medidas, los investigadores reconocen que las penitenciarías de Brasil siguen siendo la columna vertebral del mando y la comunicación de sus mayores organizaciones criminales — una paradoja que el Estado lucha por contener.

“La respuesta militarizada del Estado solo fortalece a las facciones”, dijo Alcadipani. “Cada operación mata a decenas, pero el liderazgo permanece. Por cada hombre que muere, otro ocupa su lugar… Lo que tenemos ahora es reactivo — una guerra sin final”.

“Estábamos a punto de lanzar una alianza con Unicef” para ayudar a los jóvenes de las favelas a ingresar al mercado laboral, dijo Medeiros, el líder comunitario. Las ferias de empleo estaban programadas para el día después de la operación mortal en las favelas de Río. “Tuvimos que cancelar todo”, dijo a CNN.

“Honestamente, hoy pensé que estaríamos finalizando los detalles para ese día tan bonito”, comentó. “En cambio, estábamos limpiando cuerpos de las calles. Y ahora, nos preparamos para lo que venga”.

