Biden afirma que Trump ha “destrozado” la democracia en una dura crítica

Por Kaanita Iyer, CNN

El expresidente de EE.UU. Joe Biden lanzó este viernes una dura crítica contra su sucesor, argumentando ante una sala llena de simpatizantes que el presidente Donald Trump ha “destrozado” la democracia.

“Sabía que Trump iba a arrasar con el país, pero no tenía ni idea, tengo que admitirlo, no sabía que iba a haber una demolición real”, comentó Biden en una gala organizada en Omaha por el partido demócrata de Nebraska, refiriéndose a la demolición por parte de Trump del ala este de la Casa Blanca para construir un salón de baile de 8.300 metros cuadrados.

“Es un símbolo perfecto de su presidencia”, dijo Biden. “Trump ha arrasado no solo con la Casa Blanca, sino también con la Constitución, el estado de derecho y nuestra propia democracia”.

Biden también se burló de las repetidas declaraciones de Trump de que su segundo mandato ha traído “una época dorada” al país.

“Ahora dice que estamos, entre comillas, ‘en una época dorada’. El único oro es lo que él cuelga en la repisa de la chimenea”, manifestó el expresidente, refiriéndose a las ostentosas adiciones de Trump al Despacho Oval.

En algunos momentos de su discurso, Biden se dirigió directamente a Trump. En una ocasión, el expresidente le dijo: “Francamente, usted actúa de una manera que nos avergüenza como nación”.

También criticó a Trump por priorizar los intereses de sus aliados ricos por encima de los del pueblo estadounidense.

“Usted trabaja para nosotros, señor presidente. Nosotros no trabajamos para usted. Usted trabaja para nosotros, no solo para los multimillonarios y millonarios”, apuntó Biden, y agregó: “Estoy enojado”.

El expresidente también habló sobre su diagnóstico de cáncer de próstata, unas semanas después de tocar la campana para conmemorar la finalización de un ciclo de radioterapia.

Biden vinculó su experiencia personal con la enfermedad con la importancia de la atención médica.

“Doy gracias a Dios por los médicos y las enfermeras y por los increíbles avances que estamos logrando en la investigación del cáncer”, indicó Biden. “Ahora Trump y sus amigos republicanos están recortando los fondos públicos para la atención médica y encareciéndola, encareciéndola para prácticamente todos”.

Las declaraciones de Biden se producen en medio del cierre gubernamental más largo de la historia del país, cuyo punto muerto gira en torno al tema de los subsidios sanitarios.

Los demócratas se niegan a apoyar el proyecto de ley republicano para financiar al Gobierno porque no prorroga los subsidios adicionales para las primas de la Ley de Asistencia Asequible (Affordable Care Act), que expiran a finales de año.

Biden también se pronunció sobre la arrolladora victoria de los demócratas en las elecciones del martes, exclamando a viva voz: “¡El Partido Demócrata ha vuelto!”.

Los demócratas obtuvieron victorias contundentes el martes: Zohran Mamdani fue elegido alcalde de la ciudad de Nueva York, mientras que Abigail Spanberger y Mikie Sherrill ganaron las elecciones a gobernador en Virginia y Nueva Jersey, respectivamente.

En California, los votantes también aprobaron una iniciativa electoral impulsada por los demócratas sobre la redistribución de distritos.

Argumentó que estas victorias demuestran que “el pueblo estadounidense está enviando un mensaje… a Trump y a sus seguidores”, denunciando las políticas del mandatario.

Retomando un tono familiar de su campaña del año pasado, Biden pasó a destacar la fragilidad de la democracia e instó a los simpatizantes presentes a “trabajar duro” para defenderla.

“La democracia no es algo que se dé por sentado”, dijo Biden. “No hay nada garantizado en la democracia, ni siquiera en Estados Unidos. Hay que trabajar para conseguirla. Tenemos que elegir a los líderes que creen en la democracia, que la defienden, que la protegen”.

Biden añadió más tarde: “Conozco esta nación. Conozco al pueblo estadounidense. Y esto es lo que sé: nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el presidente, puede destruir nuestra democracia si nos mantenemos unidos y luchamos por ella”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.