Trump pide a la Corte Suprema intervenir en la disputa sobre financiamiento de cupones de alimentos de SNAP

El presidente Donald Trump pidió este viernes por la noche a la Corte Suprema que bloquee una decisión de un tribunal inferior que requería que el Gobierno cubriera completamente los beneficios de cupones de alimentos para decenas de millones de estadounidenses en noviembre.

La solicitud de emergencia a los jueces llegó horas después de que un funcionario del Gobierno anunciara que estaban trabajando para cumplir con la decisión de financiar completamente el programa, que fue emitida un día antes por el juez federal John McConnell en Rhode Island.

El Gobierno había presentado una apelación de emergencia similar ante un tribunal federal de apelaciones con sede en Boston este viernes por la mañana, pero el tribunal aún no se había pronunciado cuando el Departamento de Agricultura de EE.UU. envió una guía a los estados diciendo que estaban trabajando para cumplir con la orden de McConnell. El tribunal de apelaciones, en una breve orden este viernes por la noche, se negó a suspender temporalmente los pagos mientras revisaba el caso “lo más rápido posible”.

El Gobierno pidió a la Corte Suprema que emitiera una suspensión administrativa inmediata del caso antes de las 9:30 p.m., hora de Miami.

“Tal interrupción de fondos es una crisis”, dijo el Gobierno a la Corte Suprema en su apelación de emergencia. “Pero es una crisis provocada por el fracaso del Congreso y que solo puede resolverse mediante la acción del Congreso”.

“La decisión del tribunal de distrito”, dijo el procurador general de EE.UU. D. John Sauer a la Corte Suprema, “es insostenible en todos los aspectos”.

La disputa legal sobre los cupones de alimentos ha surgido como un punto de presión central entre los tres poderes durante el históricamente largo cierre del Gobierno, porque es uno de los impactos más fáciles de entender y tangibles de ese estancamiento hasta ahora. Lo que está en juego son los beneficios alimentarios de los que dependen millones de estadounidenses.

No está claro cómo la solicitud a la Corte Suprema podría afectar los miles de millones de dólares en fondos federales para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP, por sus siglas en inglés, como se conocen formalmente los cupones de alimentos. Varios estados confirmaron este viernes que las personas que dependen del programa deberían comenzar a recibir pronto sus pagos completos.

