Matan de un disparo a mujer guatemalteca que se presentó a trabajar en la casa equivocada en EE.UU.

María Florinda Ríos Pérez de Velásquez, una mujer guatemalteca de 32 años, falleció después de recibir un disparo fatal en la cabeza al presentarse a trabajar en el domicilio equivocado en Whitestown, Indiana, según autoridades locales.

El miércoles por la mañana, Ríos Pérez y su esposo, que forman parte de un equipo de limpieza, llegaron al domicilio e intentaron entrar, pero la mujer recibió un disparo, dijo en un comunicado el Departamento de Policía Metropolitana de Whitestown. Cuando la policía llegó, Ríos Pérez ya había fallecido.

La Policía de Whitestown, que llegó a la escena por una llamada al 911 que alertó sobre una “posible” entrada en una vivienda, agregó que Ríos Pérez y su esposo “llegaron por error a la dirección equivocada”. Esta información es preliminar y la investigación continúa, dijo la autoridad policial.

La Oficina del Forense del condado de Boone identificó el jueves a la víctima mortal como María Florinda Ríos Pérez de Velásquez, de 32 años y residente de la ciudad de Indianápolis.

Tras realizar una autopsia, la Oficina del Forense “determinó que la causa de la muerte es homicidio y que la muerte fue resultado de una herida de bala en la cabeza”.

Las autoridades no han informado quién disparó o si hubo arrestos por este hecho. CNN contactó a la Oficina del Sheriff y a la Fiscalía del condado de Boone para saber si hay alguna persona detenida, y espera respuesta.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala dijo que están dando seguimiento al caso y acompañamiento a la familia de Ríos Pérez.

“La guatemalteca, de 32 años y originaria de Quetzaltenango, falleció en un acto violento cuando se presentaba a cumplir sus labores en la ciudad de Whitestown, en el estado de Indiana, el pasado 5 de noviembre. Le sobreviven su esposo y cuatro hijos”, indicó el Ministerio este viernes en un comunicado.

Añadió que están “brindando asistencia consular, legal y migratoria, así como en servicios de documentación”.

