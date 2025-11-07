Congelación profunda provocará importantes cambios de temperatura, con mínimas que podrían romper récords en el sur de EE.UU.

Por Mary Gilbert, CNN

El calendario todavía marca otoño, pero la atmósfera se adelanta al invierno mientras una oleada de aire ártico lleva a decenas de estados a una breve ola de frío intenso.

Todo comienza este fin de semana en el Medio Oeste, donde las temperaturas bajarán entre 10 y 20 grados por debajo del promedio, haciendo que se sienta más como diciembre desde las Dakotas hasta Missouri. Las condiciones heladas podrían permitir que los primeros copos de nieve de la temporada caigan en partes del Medio Oeste, y también activar la máquina de nieve por efecto lago en los Grandes Lagos.

Estas condiciones invernales —con las temperaturas más frías de la temporada— llegarán tan al sur como Florida y también se extenderán a la Costa Este a principios de la próxima semana. Más de 20 localidades en el sureste podrían despertar la mañana del martes con temperaturas récord de frío.

Así es como se desarrollará este cambio gélido.

Partes de las llanuras del norte y la parte alta del Medio Oeste serán las primeras en recibir el descenso de temperaturas a partir del sábado. Esta caída de temperatura también podría estar acompañada de una mezcla de nieve y lluvia desde las Dakotas hasta el sur de Minnesota y el norte de Iowa.

Minneapolis se despertará con sensaciones térmicas en los bajos diez grados para la mañana del domingo; la temperatura real del aire luchará por alcanzar el punto de congelación. Eso está a la par con la máxima promedio para el 6 de diciembre.

El domingo comenzará con temperaturas bajas en los 20 grados o menos para gran parte del centro de EE.UU. y permanecerá gélido. Las temperaturas podrían terminar de 10 a 20 grados por debajo del promedio para gran parte de las Llanuras, el Medio Oeste y partes de los valles de Ohio y Tennessee.

La temperatura máxima en Chicago probablemente luchará por alcanzar los 30 grados altos el domingo, lo que es alrededor de 15 grados más frío de lo normal. St. Louis estará 15 grados más frío de lo que debería, con una máxima cerca de los 40 grados.

La mañana del lunes será la más fría desde la primavera para decenas de millones de personas al este de las Rocosas y bajará aún más, amenazando con varios mínimos históricos, para la mañana del martes. Temperaturas bajas en o por debajo del punto de congelación –32 grados– son posibles tan al sur como Texas y tan al este como los Apalaches.

Buffalo, Nueva York, podría bajar a los 20 grados Fahrenheit el lunes por la mañana y solo alcanzar los 30 grados a media tarde. Una temperatura máxima normal a principios de noviembre en la ciudad es de aproximadamente 50 grados.

El lunes probablemente será el día más frío de la ola invernal para gran parte de los dos tercios orientales de EE.UU., pero el sureste será el epicentro de algunas de las temperaturas más frías en relación con lo normal.

El lunes también presentará una caída dramática de temperatura para Atlanta. Se espera que la máxima del domingo en la ciudad sea cercana a los 70 grados, pero las temperaturas apenas alcanzarán los 40 grados el lunes. Las temperaturas podrían bajar a los 20 grados altos para el martes por la mañana, lo que podría convertirse en la mañana más fría en Atlanta desde febrero.

Temperaturas mínimas diarias récord podrían verse amenazadas el martes por la mañana en partes de Alabama, Mississippi, Georgia, el sureste de Louisiana y Florida. Eso incluye Birmingham y Huntsville, Alabama; Baton Rouge, Louisiana; Savannah, Georgia; y Tampa y Fort Myers, Florida.

Aunque no a niveles récord de frío, gran parte del Este permanecerá bastante frío el martes. Es probable que sea la mañana más fría del periodo para Washington y la ciudad de Nueva York. Las temperaturas mínimas en ambas ciudades podrían estar justo alrededor del punto de congelación, con los fríos vientos matutinos que bajan hasta mediados de los 20.

Sin embargo, esta ola de frío no durará mucho: las temperaturas en gran parte del centro de EE.UU. repuntarán rápidamente hasta acercarse o incluso superar los niveles normales el martes y la mayoría del Este seguirá el mismo camino el miércoles.

La ola de aire ártico podría preparar algunas zonas para recibir su primer evento de nieve del año.

Las típicas zonas de nieve al sotavento de los Grandes Lagos son hasta ahora las más propensas a ver acumulación de nieve a finales de este fin de semana y hasta la próxima semana, con posible efecto lago después de que el frente frío pase sobre los lagos el domingo. Algo de nieve podría acumularse en Indiana, Michigan, Ohio, Pensilvania y Nueva York hasta la noche del lunes.

También existe la posibilidad de nieve en otras partes del Medio Oeste este fin de semana. Chicago, Milwaukee y Rochester, Minnesota, se encuentran entre los lugares que podrían ver una mezcla de lluvia y nieve o recibir sus primeros copos de nieve de la temporada, aunque se espera poca o ninguna acumulación.

Incluso podrían verse copos de nieve volando por el aire tan al sur como los valles de Ohio y Tennessee para el lunes. Las elevaciones más altas de los Apalaches verán acumulación de nieve desde Virginia Occidental hasta la frontera entre Carolina del Norte y Tennessee.

