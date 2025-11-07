ICE está reclutando agentes de la Policía de Nueva York tras la victoria de Zohran Mamdani

Por Austin Culpepper, CNN

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) está utilizando la victoria del alcalde electo Zohran Mamdani para reclutar a agentes de policía para que abandonen el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés).

Este viernes, ICE publicó un mensaje de reclutamiento en redes sociales llamando a los agentes de policía a “defender la Patria” y a “trabajar para un presidente y un secretario que apoyen y defiendan la aplicación de la ley, no que la desfinancien o demonicen”.

El mensaje de ICE hace referencia al historial de críticas de Mamdani hacia la policía, incluyendo su apoyo previo a desfinanciar al NYPD. En junio de 2020, Mamdani publicó en X: “No necesitamos una investigación para saber que el NYPD es racista, anti-queer y una gran amenaza para la seguridad pública. Lo que necesitamos es #DesfinanciarElNYPD”.

CNN se ha puesto en contacto con el equipo de transición de Mamdani para obtener comentarios.

Mamdani también ha acusado anteriormente al NYPD de corrupción internacional y de colaborar con el Estado de Israel. En un video de 2023, Mamdani dijo: “Tenemos que dejar claro que cuando la bota del NYPD está sobre tu cuello, ha sido atada por las FDI”. En octubre, le dijo a CNN que se refería a tácticas de entrenamiento, y que en realidad no creía que el NYPD estuviera trabajando activamente con las Fuerzas de Defensa de Israel.

En los últimos meses de su campaña, Mamdani hizo un esfuerzo concertado para acercarse a las fuerzas del orden y retractarse de sus posturas anteriores. También se comprometió a mantener a la actual comisionada de policía Jessica Tisch.

“No estoy desfinanciando a la policía. No me postulo para desfinanciar a la policía”, dijo Mamdani a los periodistas en agosto. Mamdani también se disculpó públicamente con los agentes de policía de Nueva York, retractándose de comentarios pasados en los que los llamó “racistas”, “malvados” y “corruptos”.

Mamdani ha sido un crítico vocal de ICE, diciendo a CNN que no permitiría que el NYPD participe o coopere con ICE en la aplicación civil de la ley de inmigración.

Los intentos de ICE de contratar agentes del NYPD son los esfuerzos más recientes del Departamento de Seguridad Nacional para contratar a miles más de agentes de deportación tras recibir US$ 75.000 millones en fondos federales del amplio proyecto de ley de la agenda de Trump este verano.

