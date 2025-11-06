Al menos 13 muertos y varios heridos luego de que un avión de UPS se estrellara cerca del aeropuerto de Louisville

Por Cindy Von Quednow y Emma Tucker, CNN

Al menos 13 personas murieron, informaron las autoridades de Kentucky, luego de que un avión de carga de UPS se estrellara poco después de despegar del aeropuerto de Louisville, Kentucky, el martes, dejando un rastro de destrucción y una enorme columna de humo negro y espeso que se extendió por kilómetros.

Previamente, la Oficina del alcalde de Louisville, Craig Greenberg, informcó ó a CNN el miércoles que se trataba de al menos 12 personas muertas. Las autoridades advirtieron que la cifra de personas muertas y heridos era preliminar y podría aumentar.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo que se creía que entre los fallecidos habría la menos un niño. Algunos de los heridos tenían lesiones “muy graves” y están siendo atendidos en hospitales locales, añadió Beshear.

Tres empleados de una planta de autopartes se encuentran entre los desaparecidos, según informaron las autoridades de Kentucky.

Cientos de bomberos lograron contener casi por completo el incendio que se extendía por “una zona enorme” tras el accidente y están trabajando para “crear una cuadrícula formal” para buscar posibles víctimas, dijeron los bomberos el martes por la noche.

El vuelo 2976 de UPS se estrelló poco después de las 5 p.m. hora local y se dirigía al Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu, según un comunicado de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), que está investigando el accidente junto con la Junta Nacional de Seguridad del Transporte. La NTSB liderará la investigación, informó la FAA el martes.

Videos de WAVE, afiliada de CNN, muestran una enorme columna de humo negro elevándose no muy lejos de la pista del Aeropuerto Internacional Louisville Muhammad Ali.

El Aeropuerto Internacional Louisville Muhammad Ali es el centro logístico aéreo mundial de UPS. El Worldport de la compañía cuenta con más de 465.000 metros cuadrados, donde más de 12.000 empleados de UPS procesan más de dos millones de paquetes al día, según la empresa.

El avión de carga desencadenó “explosiones secundarias” en una planta de reciclaje de petróleo en la zona donde se estrelló, según el jefe de bomberos de Louisville.

“Hay tanques de almacenamiento de propano y petróleo. Algunos se rompieron. Quizás hayan oído que hubo explosiones secundarias… algunas afectaron a tanques pequeños”, declaró el jefe Brian O’Neill.

El jefe señaló que lo que pudo haber sonado como explosiones fueron en realidad válvulas de alivio que liberaron presión, tal como están diseñadas para hacerlo.

“Puede sonar aterrador, pero es una buena señal. Significa que la válvula de alivio funcionó y que no hubo una explosión”, afirmó O’Neill.

Anteriormente, el gobernador Andy Beshear declaró que la planta Kentucky Petroleum Recycling parecía haber recibido un impacto directo.

O’Neill recalcó que el incendio provocado por el accidente está controlado, pero que la zona aledaña a la planta seguirá “siendo un desastre debido a las fugas de combustible y petróleo”.

“Estaremos allí durante algún tiempo para controlar la escena”, dijo.

La aeronave es utilizada principalmente por FedEx Express, Lufthansa Cargo y UPS Airlines para el transporte de carga.

El McDonnell Douglas MD-11 fue un popular avión de pasajeros de fuselaje ancho después de su primer vuelo en 1990.

A medida que aumentaron los costos de combustible para los aviones de tres motores, muchos de ellos fueron convertidos en cargueros. El avión puede despegar con un peso máximo de 287.000 kilos y transportar más de 144.000 litros de combustible, según Boeing, que compró McDonnell Douglas.

Boeing informó que se ofreció a colaborar con la NTSB en la investigación del accidente. “Nuestra preocupación es la seguridad y el bienestar de todos los afectados. Estamos dispuestos a apoyar a nuestro cliente y hemos ofrecido asistencia técnica a la NTSB”, declaró Boeing en un comunicado.

Dos hombres de Louisville esperan desesperadamente noticias sobre el paradero de una mujer de 45 años que, según la filial de CNN WDRB, se encontraba en una tienda de autopartes que fue impactada por el avión de UPS que se estrelló el martes.

El novio de la mujer dijo que ella había ido a Grade A Auto Parts a dejar chatarra después del trabajo, casi al mismo tiempo que el avión de carga se estrelló tras despegar del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville.

“Le dije: ‘No quiero ir, ve tú’”, declaró el novio a WDRB afuera de un centro de asistencia familiar que las autoridades instalaron en la academia de policía de Louisville.

Él fue al centro con otro hombre que tiene dos hijos con la mujer desaparecida. Ambos tuvieron dificultades para expresar con palabras lo que sienten.

“Ella es todo lo que tengo, así que… no sé cómo va a terminar esto”, dijo el novio de la mujer.

Los dos hombres dijeron que los funcionarios del centro tomaron sus datos y prometieron “informarnos conforme vayan llegando novedades”.

Al preguntarle cómo se sentía estar en el centro con otras familias angustiadas que reportaban la desaparición de sus seres queridos, el novio dijo: “Tuve que irme, no podía estar ahí”.

WDRB informó de un flujo constante de residentes de Louisville que acudían al centro de asistencia familiar.

No está claro cuántas personas podrían estar desaparecidas tras el accidente, dijeron las autoridades en una conferencia de prensa el martes por la noche. El accidente afectó una zona extensa.

“Tenemos un incendio que abarca casi una manzana entera. Así que vamos a regresar con mucho cuidado para revisar todo. Obviamente, esperamos que no haya más víctimas”, dijo el jefe de bomberos.

Con información de Von Quednow, Matthew Rehbein y Pete Muntean.

