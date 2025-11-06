¿Qué factores ayudan (o perjudican) la investigación del accidente aéreo de UPS en Louisville?

Por Lauren Mascarenhas, CNN

Un equipo de investigadores llegó este miércoles a Louisville, Kentucky, para investigar las causas del accidente de un avión de carga de UPS poco después de despegar del aeropuerto de Louisville este martes, que causó la muerte de al menos 12 personas y destruyó negocios y otras estructuras en la zona.

Las autoridades advirtieron que el número de muertos podría aumentar a medida que avance la investigación.

Decenas de funcionarios de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte se desplazaron este miércoles al lugar del accidente, cerca del aeropuerto internacional Muhammad Ali de Louisville, donde recuperaron las cajas negras del avión, que podrían contener información crucial sobre lo que provocó el desastre.

“Ha sufrido cierto calor, no por intrusión, sino por el calor que lo rodea. Estas grabadoras están diseñadas para soportarlo”, dijo el miércoles Todd Inman, miembro de la NTSB.

La agencia sabrá más sobre el contenido de las cajas negras una vez que sean transportadas de regreso a Washington, dijo Inman.

Las cajas negras pueden sobrevivir a un incendio, pero no siempre, dijo Mary Schiavo, analista de aviación de CNN y exinspectora general del Departamento de Transporte de Estados Unidos.

“En los 4 aviones del 11 de septiembre de 2001 (todos cargados de combustible), solo 3 de las 8 cajas negras sobrevivieron a las explosiones y al fuego”, señaló en un correo electrónico a CNN, refiriéndose a los ataques terroristas del 11 de septiembre.

Tras la tragedia de este martes, los familiares de las víctimas del accidente estarán esperando las respuestas que los investigadores están tratando de descubrir, dijo a CNN Jim Brauchle, abogado especializado en aviación del bufete Motley Rice y exnavegante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Según indicó, la NTSB publicará un informe preliminar en un plazo de 30 días, pero la investigación podría tardar entre 18 y 24 meses en concluir.

“Lo que todos estos familiares, según mi experiencia, quieren saber es cómo pudo suceder esto”, dijo Brauchle. “No es algo que ocurra todos los días, pero lo veo con frecuencia. Es más que dolor”.

Mientras los equipos sobre el terreno trabajan para comprender las causas del accidente, estos son algunos factores que, según los expertos en aviación, podrían influir en la investigación.

El accidente dejó un campo de escombros de 800 metros de largo, y la primera prioridad es atender las labores de rescate y recuperación, dijo Schiavo.

La zona de escombros es extensa, aunque ciertamente no es la mayor que la NTSB u agencias similares de otros países hayan encontrado, afirmó.

“Los investigadores de accidentes aéreos han rastreado kilómetros de la campiña escocesa ( vuelo 103 de PanAm ), kilómetros del fondo marino ( vuelo 800 de TWA ) y el sur del Océano Índico ( vuelo 370 de Malaysia Airlines )”, dijo, refiriéndose a accidentes aéreos anteriores. “Mapean meticulosamente la zona donde se recuperan los restos. Existen excelentes programas informáticos que facilitan esta tarea mientras se trabaja en la zona de los escombros”.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, quien ordenó que las banderas ondearan a media asta el miércoles en honor a las víctimas del accidente, instó a los residentes a mantenerse alejados del área del lugar por su propia seguridad.

“Anoche Louisville parecía un escenario apocalíptico”, declaró el congresista Morgan McGarvey en una rueda de prensa el miércoles. “Las imágenes del humo que cubría nuestra ciudad, de los escombros cayendo en cada barrio, de la gente atrapada en sus casas…”.

“Alguien me dijo que parecía que llovía petróleo en Louisville”, añadió.

Aunque el avión no transportaba ninguna carga peligrosa que pudiera “crear un problema ambiental”, dijo Beshear, las autoridades monitorearon la calidad del aire de Louisville tras el accidente, según el alcalde.

Los riesgos biológicos y la contaminación química siempre están presentes en el lugar de los accidentes, dijo Schiavo.

“Cuando trabajo con restos de accidentes, incluso meses o años después, uso equipo de protección química”, dijo.

El motor izquierdo del avión se desprendió durante el despegue, dijo Inman el miércoles, citando imágenes de vigilancia del aeropuerto revisadas por la agencia.

“Tanto el estado del motor como su ubicación serán de suma importancia para la NTSB”, dijo Schiavo. “El mantenimiento más reciente dará una idea bastante precisa del estado de los motores”.

Es posible que los fragmentos desprendidos de un motor averiado hayan impactado otras partes clave del avión, y es probable que el motor haya roto el tanque de combustible del ala al desprenderse del avión, dijo.

Aunque circula una imagen de lo que parece ser gran parte del motor izquierdo, probablemente aún será necesario encontrar algunas piezas, dijo este miércoles David Soucie, analista de seguridad de CNN.

“Si este motor se desprendió prematuramente, como parece ser el caso, entonces habrá que buscar los soportes del motor. Habrá que examinar los pernos. Todas esas piezas deben recuperarse y traerse de vuelta”, dijo Soucie.

La NTSB solicita a la población que informe sobre cualquier escombro encontrado en las áreas circundantes, lo que podría ayudar a los investigadores a obtener algunas de las respuestas que buscan.

Los investigadores de la NTSB siempre examinan tres cosas cuando se trata de un accidente: “Examinan el entorno. Examinan a los pilotos. Examinan el avión”, dijo este miércoles el corresponsal de CNN, Pete Muntean, quien también es piloto e instructor de vuelo.

Dado que el tiempo era bastante bueno en el momento del accidente y la NTSB tenía pocas conclusiones iniciales sobre el entorno, el propio avión será clave, dijo Muntean.

“El mantenimiento será el tema clave: qué se le hizo exactamente a la aeronave, quién lo hizo, qué piezas se reemplazaron, qué procedimientos se siguieron y quién inspeccionó el trabajo”, dijo Schiavo.

Según indicó, es probable que los investigadores solicitaran todos los registros de mantenimiento y revisión del avión antes de su llegada. El equipo estará especialmente interesado en cualquier revisión de mantenimiento en la que se hayan podido desmontar o sustituir motores u otras piezas.

Es demasiado pronto para saber con certeza si algún problema de mantenimiento influyó en el accidente, recalcó Muntean este miércoles. Sin embargo, algunos de los primeros videos e imágenes del accidente son reveladores, afirmó Schiavo.

“La foto más reveladora es aquella en la que el motor está separado del resto de los restos, mostrando que se separó del avión antes del impacto final y la explosión. Esto demuestra que los pilotos quedaron completamente incapaces de controlar la aeronave”, afirmó. “El incendio durante el despegue demuestra que algo falló desde el principio”.

Según UPS, el avión no sufrió retrasos ni se le realizó ningún mantenimiento inmediatamente antes del accidente del martes, afirmó Inman. Los investigadores de la NTSB verificarán esto de forma independiente y “revisarán minuciosamente cada aspecto del mantenimiento realizado en este avión”, añadió.

Alexandra Skores, Amanda Musa y Carma Hassan de CNN contribuyeron a este informe.