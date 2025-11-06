Las 5 cosas que debes saber este 6 de noviembre: resultados electorales de EE.UU., Sheinbaum y VenApp

CNN Español

Lo que el presunto acoso a Sheinbaum expuso sobre su seguridad. La Corte Suprema de EE.UU. cuestiona la autoridad de Trump para imponer aranceles. ¿Por qué quiere Maduro que los venezolanos se espíen entre sí? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El dominio demócrata en las elecciones del martes restableció las expectativas de cara a la batalla del próximo año por el control de la Cámara de Representantes y el Senado, revitalizando a un partido que había estado en el desierto político y dejando a los republicanos lamentándose de que las ventajas que el presidente Donald Trump logró hace un año entre sectores clave del electorado prácticamente se han desvanecido.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, denunció haber sido víctima de acoso sexual mientras caminaba hacia una reunión en el Centro Histórico de la capital mexicana. El señalado agresor, en estado de ebriedad, fue detenido. Sheinbaum dijo que no reforzará su seguridad y pidió respeto y justicia para todas las mujeres del país.

Ante la perspectiva de un conflicto armado con Estados Unidos, el Gobierno venezolano parece estar alentando a los ciudadanos a espiarse entre sí mediante una aplicación móvil modificada, VenApp, para denunciar personas o actividades sospechosas.

Incluso para sus propios estándares desalentadores, el nuevo historial de Washington es un monumento al fracaso de líderes que están perjudicando a los ciudadanos que los eligieron para servir. El cierre del Gobierno se convirtió el miércoles en el más largo de la historia al entrar en su día 36.

La Corte Suprema mostró profunda preocupación el miércoles por la dependencia del presidente Donald Trump de una ley federal ambigua para imponer aranceles globales. Varios miembros del ala conservadora cuestionaron la postura del Gobierno en un caso que podría tener amplias implicaciones para la economía y el poder presidencial.

¿Dónde nació Zohran Mamdani?

A. Queens.

B. Nueva Delhi.

C. Sudáfrica.

D. Uganda.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Brendan Fraser y Rachel Weisz podrían volver para “La Momia 4”

Brendan Fraser y Rachel Weisz están en conversaciones con ejecutivos de cine para reunirse en la próxima entrega de la franquicia de “La Momia”, según reportes de prensa.

Las temperaturas bajarán en partes de EE.UU., debido a un cambio de patrón que hará que entre aire ártico

Se avecina un importante cambio en el patrón climático de Estados Unidos, con una irrupción de aire ártico que llevará un anticipo del invierno a millones de personas.

El templo maya más antiguo y grande se construyó para representar el cosmos

Detectado desde un avión por equipos de teledetección, un vasto y antiguo complejo maya estuvo oculto a la vista durante milenios por bosques y campos hasta que se hizo público en 2020. Cinco años después, los arqueólogos están revelando más secretos de la estructura monumental ubicada en el sureste de México.

34 años

El avión de UPS que se estrelló en Louisville era un jet de 34 años. El accidente causó la muerte de al menos 12 personas poco después de despegar de Louisville, Kentucky, la tarde del martes. La causa aún está bajo investigación.

“Soy más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró en tono de broma que es “más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos”, al comentar la frecuencia con la que su nombre aparece en los medios estadounidenses.

De Australia a México: así se vio la superluna más grande de 2025

La noche entre el 4 y el 5 de noviembre fue el momento en el que más cerca se encontró la Luna de la Tierra este 2025. A este efecto de proximidad del satélite se lo bautiza como “superluna”. Mira cómo se vio el fenómeno en dos lados opuestos del mundo: Ciudad de México y Sydney.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: D. Zohran Mamdani nació en Uganda. Sus padres son de ascendencia india, creció en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y posteriormente en la ciudad de Nueva York.

