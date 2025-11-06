El Gobierno de Trump reducirá el tráfico en 40 aeropuertos de EE.UU. a partir de este viernes si el cierre continúa

Por Alexandra Skores y Pete Muntean, CNN

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) reducirá los vuelos en decenas de los principales aeropuertos el viernes si no se llega a un acuerdo para evitar el cierre, anunció el secretario de Transporte Sean Duffy en una conferencia de prensa este miércoles.

El 10 % del tráfico aéreo en 40 aeropuertos concurridos se reduciría, lo que podría afectar a miles de vuelos, aunque no se anunciaron los detalles sobre cuántos y cuáles aeropuertos específicos serían afectados.

“A medida que comenzamos a implementar este recorte en el servicio, se limitará a estos 40 mercados de alto volumen de tráfico”, dijo el administrador de la FAA, Bryan Bedford. “Vamos a pedir a las aerolíneas que trabajen con nosotros de manera colaborativa para reducir sus horarios”.

El anuncio ocurre mientras la escasez de personal de los controladores de tráfico aéreo durante el cierre está retrasando un número cada vez mayor de vuelos en todo el país. Los controladores perderán su segundo cheque de pago completo la próxima semana y algunos están tomando segundos empleos para llegar a fin de mes o llamando para reportarse enfermos en señal de protesta.

Los controladores, al igual que los inspectores de la Administración de Seguridad en el Transporte, se consideran empleados esenciales y deben trabajar durante el cierre, pero no están recibiendo su salario.

La FAA tenía previsto reunirse con las aerolíneas este miércoles por la noche para discutir la implementación del nuevo plan. Bedford calificó el cambio de “prescriptivo” y “quirúrgico”.

“Vamos a tomar decisiones de forma proactiva para mantener el espacio aéreo seguro”, dijo Duffy.

“Les hemos pedido a los controladores aéreos que se presenten a trabajar, pero entiendo que están intentando encontrar la manera de cumplir con sus obligaciones diarias”, dijo Duffy. “Por eso, hemos visto problemas de personal en todo nuestro espacio aéreo. Quienes viajan notarán que hemos tenido más retrasos y más cancelaciones”.

