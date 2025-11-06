El Congreso de Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Por Jimena De La Quintana, CNN en Español

El Congreso de Perú declaró este jueves persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, debido a lo que considera una “inaceptable injerencia en asuntos internos” del país.

Sheinbaum es la segunda mandataria declarada persona non grata por el Congreso de Perú. En mayo 2023 el parlamento aprobó una iniciativa similar contra del expresidente Manuel López Obrador por sus “inaceptables declaraciones” al constituir “una violación del principio de no injerencia” tras manifestar, en varias oportunidades, su apoyo al expresidente Pedro Castillo.

La decisión contra Sheinbaum se toma mientras se espera que este viernes el gobierno de Perú anuncie si se le otorgará o no el salvoconducto a Betssy Chávez, la expresidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo, según le dijo en exclusiva a CNN el presidente de Perú, José Jerí.

Chávez se encuentra asilada en la residencia de la embajada de México en Perú, según lo informó la cancillería peruana este lunes. Tras confirmar la información, el canciller, Hugo de Zela, anunció la decisión del gobierno de Perú romper relaciones diplomáticas con México.

El miércoles, de Zela le dijo a CNN que está analizando cómo se viene aplicando la convención de Caracas sobre asilo diplomático.

“La percepción personal que tengo, pero esto es algo que van a confirmar nuestros juristas, es que está habiendo una tergiversación de esa convención”, dijo, y agregó que cuando la misma entró en vigencia “de lo que se trataba era de proteger a los habitantes de las Américas de persecuciones políticas, pero ha habido varios casos en los que se pretende utilizarlo para personas que han cometidos delitos comunes y eso es alterar el objetivo para la cual fue creada esta convención”.

Betssy Chávez es parte de un juicio en el que se le acusa del delito de rebelión y conspiración en agravio del Estado, y es procesada junto al expresidente Pedro Castillo, quien disolvió de manera inconstitucional el Congreso peruano el 7 de diciembre 2022.

La entonces presidenta del Consejo de ministros estuvo presente en Palacio de Gobierno mientras Castillo daba lectura al mensaje a la Nación que intentó instaurar un gobierno de excepción. La ex funcionaria ha negado su participación y rechazado las acusaciones.

