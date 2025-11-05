Un atropello deja 10 heridos en una isla francesa, según el ministro del Interior

Por Sana Noor Haq, CNN

Un conductor atropelló e hirió a varios peatones y ciclistas en la isla francesa de Oléron, frente a la costa atlántica, este miércoles.

La Policía detuvo a un hombre tras el ataque y posteriormente abrió una investigación, según el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez.

El conductor fue detenido por “intento de homicidio”, informó este miércoles la filial de CNN, BFMTV, citando a la Fiscalía de la ciudad de La Rochelle.

Diez transeúntes resultaron heridos, según BFMTV. Al menos dos personas se encuentran en estado crítico, según informó el ministro del Interior en una publicación en X.

Algunos de los supervivientes serán evacuados en helicóptero a Poitiers, ciudad de la Francia continental, según declaró a BFMTV el alcalde de Saint-Pierre-d’Oléron, Christophe Sueur. Y añadió que no hay niños entre los heridos.

Esta noticia está en desarrollo y se actualizará.

