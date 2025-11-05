Skip to Content
CNN - Spanish

Resultados de la elección especial estatal en Texas, en vivo

By
November 4, 2025 5:33 PM
Published 2:02 AM

CNN en Español

El distrito 18 del Congreso de Texas permanecerá en manos demócratas, ya que dos de los candidatos del partido pasarán a una segunda vuelta para ocupar el escaño vacante, según las proyecciones de la Mesa de Decisiones de CNN.

La abogada y exconcejala de la ciudad de Houston, Amanda Edwards, y el fiscal interino del condado de Harris, Christian Menefee, fueron los dos candidatos más votados en la elección especial, pero ninguno conseguirá la mayoría de los votos para ganar directamente.

La segunda vuelta, que se espera que se celebre a principios de 2026, cubrirá el escaño dejado por el fallecido representante Sylvester Turner.

The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Article Topic Follows: CNN - Spanish

Jump to comments ↓

CNN Newssource

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.