Resultados de la elección especial estatal en Texas, en vivo

El distrito 18 del Congreso de Texas permanecerá en manos demócratas, ya que dos de los candidatos del partido pasarán a una segunda vuelta para ocupar el escaño vacante, según las proyecciones de la Mesa de Decisiones de CNN.

La abogada y exconcejala de la ciudad de Houston, Amanda Edwards, y el fiscal interino del condado de Harris, Christian Menefee, fueron los dos candidatos más votados en la elección especial, pero ninguno conseguirá la mayoría de los votos para ganar directamente.

La segunda vuelta, que se espera que se celebre a principios de 2026, cubrirá el escaño dejado por el fallecido representante Sylvester Turner.

