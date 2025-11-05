Putin elogia a los desarrolladores del misil de propulsión nuclear Burevestnik, en su última señal a Occidente

Por Christian Edwards y Nina Subkhanberdina, CNN

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, otorgó premios estatales a los desarrolladores del misil de crucero Burevestnik y del torpedo submarino Poseidón, en la última señal de lo que los analistas consideran acciones del Kremlin para disuadir a Occidente de apoyar a Ucrania.

En una ceremonia de premiación celebrada este martes en el Kremlin, Putin afirmó que las dos armas de propulsión nuclear y capacidad nuclear tienen una “importancia histórica” para Rusia y “para todo el siglo XXI”.

“En términos de alcance de vuelo, el Burevestnik… ha superado a todos los sistemas de misiles conocidos en el mundo”, dijo Putin en un discurso en el que elogió el estado de la tecnología de defensa rusa.

Putin también dijo que Rusia ha comenzado la producción en serie del Oreshnik, otro misil con capacidad nuclear. Rusia usó el hipersónico Oreshnik en un ataque en la región ucraniana de Dnipro en noviembre de 2024, en la que fue la primera vez en la historia que se utilizó un misil balístico de alcance intermedio en combate.

La ceremonia de premiación se produce en medio de la creciente tensión entre Moscú y Washington, después de que el presidente estadounidense Donald Trump —frustrado por las vacilaciones de Putin sobre el fin de la guerra en Ucrania— impusiera el mes pasado sanciones a dos gigantes petroleros rusos y cancelara una cumbre con el líder ruso en Hungría.

Días después de las sanciones de Trump, el 26 de octubre, Putin anunció que Rusia había probado con éxito el misil de crucero Burevestnik. En un video difundido por el Kremlin, Putin —vestido con uniforme militar— aparecía reuniéndose con el jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, quien le dijo al presidente que el Burevestnik voló 8.700 millas (14.000 kilómetros) durante 15 horas.

El 28 de octubre, Putin afirmó que el Poseidón —otra arma rusa “invencible” con un alcance de más de 6.000 millas (9.650 kilómetros)— había sido probado con éxito.

Ninguna de las armas es nueva. Putin presentó ambas en 2018, e incluso anunció una prueba exitosa del Burevestnik en 2023.

Pero los analistas dicen que Rusia está usando tecnología de misiles previamente anunciada para enviar nuevas amenazas nucleares a Occidente, y a Estados Unidos en particular.

“El énfasis repetido en el largo alcance del arma y la capacidad de superar cualquier sistema de defensa antimisiles también indica que el objetivo previsto sería Estados Unidos, no un adversario regional al que Rusia podría atacar con sistemas de menor alcance y mucho más baratos”, dijo el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en un informe publicado el martes.

El informe señaló el plan del Gobierno de Trump para construir un sistema de defensa antimisiles “Cúpula Dorada” para proteger a EE.UU. de ataques extranjeros. Aunque Putin no hizo referencia explícita a la Cúpula Dorada en su anuncio del 26 de octubre sobre la prueba del Burevestnik, ha subrayado repetidamente la capacidad del misil para evadir defensas antimisiles.

“Putin está utilizando esta prueba para crear miedo en Estados Unidos y desalentar a los responsables de la toma de decisiones en EE.UU. de seguir políticas que amenacen los intereses rusos”, dijo el informe del CSIS.

La ceremonia de premiación en el Kremlin llega días después de que Trump ordenara la reanudación de las pruebas de armas nucleares estadounidenses. El mandatario dijo que dio la orden “debido a los programas de pruebas de otros países”.

En su discurso del martes, Putin afirmó que Rusia “no está amenazando a nadie”.

“Rusia, como todas las demás potencias nucleares, está desarrollando su potencial nuclear y su potencial estratégico. Todo lo que hemos estado mencionando ahora es trabajo que se anunció hace mucho tiempo”, concluyó.

