Por qué UPS seguía volando el avión MD-11 de 34 años que se estrelló cerca del aeropuerto de Louisville

Por Chris Isidore, CNN

El avión de UPS que se estrelló en Louisville era un jet de 34 años. Aunque eso es viejo para un avión de pasajeros, no lo es tanto en el mundo de la carga aérea.

En principio, no hay indicios de que la edad del McDonnell Douglas MD-11 haya sido de alguna manera un factor en el accidente que dejó al menos 11 personas muertas poco después de despegar de Louisville, Kentucky, la tarde del martes. La causa aún está bajo investigación y lo estará durante algún tiempo.

Pero el accidente sí resalta que los aviones pueden tener una vida útil mucho más larga de lo que la mayoría de los pasajeros se imagina. Eso se debe a que los aviones más viejos a menudo se retiran debido a la economía de combustible, en lugar de por desgaste del propio avión. Si un avión no vuela tanto, la economía de combustible no es una preocupación tan grande.

Y los jets de carga vuelan aproximadamente un 30 % menos que los jets de pasajeros.

El problema de la eficiencia del combustible es especialmente cierto en el caso del MD-11, que tiene un tercer motor incrustado en la cola, a diferencia de la mayoría de los jets de pasajeros que hoy sobrevuelan los cielos estadounidenses, que solo tienen dos. El MD-11 fue creado en una época en la que las empresas buscaban aviones de tres motores por razones de alcance y confiabilidad, ya que los aviones con tres motores eran vistos como más seguros que los de solo dos, en caso de que un motor fallara mientras volaban sobre el océano abierto.

Pero a medida que los jets de dos motores se volvieron más confiables, eso dejó de ser un problema. El MD-11, con sus tres motores sedientos, se volvió anacrónico apenas fue introducido.

Incluso antes del accidente, UPS ya había anunciado planes para retirar gradualmente el MD-11 y reemplazarlo por aviones más nuevos y eficientes en combustible.

UPS tiene otros 25 MD-11 en servicio, según datos de la firma de análisis de aviación Cirium, y otros seis que han estado almacenados durante al menos los últimos tres meses. FedEx, que ha estado retirando sus MD-11, tiene 38 en servicio y 34 en almacenamiento. Y la aerolínea de carga Western Global Airlines tiene cuatro en servicio y 12 en almacenamiento.

Y aunque todavía hay MD-11 volando carga, el último vuelo de pasajeros de este jet fue hace más de una década, en un vuelo de KLM de Montreal a Ámsterdam en octubre de 2014.

McDonnell Douglas terminó construyendo solo 200 de estos jets y recibió sus últimos pedidos para el avión en 1998 por parte de los transportistas de carga FedEx y Lufthansa Cargo. Para entonces, la compañía ya se había fusionado con Boeing. Y no pasó mucho tiempo antes de que la mayoría de las versiones de pasajeros del MD-11 se convirtieran en cargueros.

El MD-11 que se estrelló fue entregado inicialmente a Thai Airlines el primer año que el avión entró en servicio, en 1991. Fue vendido a UPS y convertido en carguero en 2006.

En ese momento, esencialmente se convirtió en un avión nuevo, sometido a una revisión completa.

Los aviones también se someten a revisiones incluso si continúan en servicio de pasajeros. Se los despoja hasta de su estructura básica para inspecciones, mantenimiento y actualizaciones en lo que se conoce en la industria como una “D-check”.

“Un avión de línea es tan viejo, básicamente, como su última D-check”, dijo el consultor de aviación Mike Boyd la mañana del miércoles.

Boyd dijo que todavía hay varios modelos de aviones de pasajeros antiguos en uso. American, Delta y United Airlines opera cada una cientos de modelos de aviones que tienen una edad promedio de entre 20 y 30 años, según informes de las compañías. Southwest tiene más de 300 737-700 con una edad promedio de 19 años.

“En UPS, no me preocuparía la edad del avión. El principal problema para los operadores es el aumento de los costos de mantenimiento, que las aerolíneas estadounidenses no toman a la ligera, y el consumo de combustible”.

Pero, a pesar de esos costos, el MD-11 todavía ha encontrado una vida útil como carguero, mucho después de que la producción de estos aviones se detuviera y las aerolíneas de pasajeros dejaran de volarlos.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Aaron Cooper de CNN contribuyó a este informe.